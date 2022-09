Dantes Cardosa fue dado de alta y agradece apoyo de sus fans: “Gracias a sus oraciones, estoy de vuelta”

Dantes Cardosa agradece apoyo de sus seguidores. (Facebook)

Dantes Cardosa estuvo con su salud en riesgo. El exintegrante de ‘Los 5 de Oro’ vivió un duro momento luego de que el último viernes 2 de septiembre se anunciara que había sufrido una hemorragia cerebral que lo llevó a ser hospitalizado durante tres días en el Hospital Casimiro Ulloa.

Fue su pareja Alisson Clavijo, quien dio a conocer cómo se había dado esta descompensación que preocupó a su familia y luego a sus fans. Sin embargo, su salud ya venía un poco deteriorada de días atrás y terminó en este lamentable suceso.

“Él tenía tres días enfermo de infección estomacal y el último viernes comenzó a deshidratarse y parece que se descompensó, vino caminando mareado hacia donde yo estaba, se desplomó y comenzó a convulsionar en mis brazos, cayó al piso golpeándose la cabeza. Inmediatamente lo llevé de emergencia. Primero fuimos a una clínica, pero para ingresarlo a UCI por dos días querían cobrarnos 30 mil soles, así que acudimos al Casimiro Ulloa”, señaló en conversación con Trome.

Pero, la mañana de este jueves 15 de setiembre, el cantante usó sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores y anunciarles que se encontraba recuperado y no dudó en agradecer todo el apoyo que recibió durante estos días.

“Gracias a Dios y a todas sus oraciones, estoy de vuelta. Muchas gracias a todos, los amo mi gente. Ya quiero estar de regreso en los escenarios y a seguir alegrando corazones”, escribió en su publicación, junto a una fotografía en la que luce sonriente.

Dantes Cardosa anunció su recuperación. (Facebook)

Rápidamente, la instantánea alcanzó más de 8 mil reacciones en Facebook y diversos comentarios de amigos y seguidores, quienes se mostraron felices de su pronta recuperación. “Gracias a Dios, te queremos fuerte y sano”, “Me alegra mucho tu recuperación”, “A darle duro, eres un guerrero”, “Que Dios te siga protegiendo”, “Qué linda noticia, a seguir adelante”, “Cuídate mucho, Dante”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Reprogramó sus presentaciones

Dantes Cardosa viene trabajando como solista, tras encontrarse delicado de salud, emitió un comunicado en el anuncia que sus presentaciones del mes quedarán reprogramadas. “Por motivos de salud estamos reprogramando para otra fecha todos los eventos de este mes. Esperamos su comprensión”, señala el comunicado.

Dantes Cardosa reprogramó sus presentaciones por estado de salud. (Facebook)

Tras conocerse que se encontraba hospitalizado, se realizó una misa por su salud, organizada por sus seguidores y que fue bien recibida por sus fans. Sin embargo, el 12 de septiembre, a través de las redes sociales del cantante, se dio a conocer que estaba recuperándose satisfactoriamente.

“Muchas gracias a todos por sus oraciones. Estoy muy feliz por toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder, pero me da mucha fuerza y mucha alegría, recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho”, escribió en un post en Facebook, antes de anunciar su alta médica y recuperación que continuará para volver con fuerza a los escenarios, como él tanto lo desea.

SEGUIR LEYENDO