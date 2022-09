Paco Bazán explica el motivo por el que no es parte de la nueva temporada de ‘AFHS’

Paco Bazán explica la razón por la que no volvió a AFHS | YouTube

Paco Bazán volvió a referirse a su recordado personaje en ‘Al Fondo hay Sitio’, Richard Wilkinson, el mismo que en esta nueva temporada no ha hecho aparición física, pero si ha sido mencionado en más de una ocasión.

El comentarista deportivo y actor peruano, ha mencionado más de una vez que le gustaría volver a la serie, incluso ha hecho el llamado de forma pública que tenía deseos de volver. Pero, hasta el momento no lo ha concretado.

En una reciente entrevista con ‘Chiquiwilo’, el exfutbolista volvió a hablar de esta posibilidad de volver a la ficción e incluso recalcó que había hecho el pedido al guionista. “Yo pedí públicamente, le dije a Gigio Aranda que ese niño tiene que crecer con su padre, convócame, puedo ir, porque en mi contrato (con ATV) dice que puedo ir”, señaló.

Pero, fue el presentador del espacio quien le consultó si de verdad tenía deseos de volver, por lo que sorprendió al revelar cuál sería el motivo por el que no ha regresado.

“Sí me gustaría (volver), pero no me van a llamar, porque no soy amigo de Choca, ya después de esto menos”, sentenció.

Paco Bazán explica la razón por la que no está en AFHS.

Pese a ello, confesó que fue una muy linda experiencia estar en esta serie. Además, su papel iba a aparecer solo por unos capítulos, pero debido a su aceptación fue que logró quedarse por dos temporadas completas.

“Fue una gran experiencia. Entré por 10 capítulos y me quedé por dos temporadas. Fue una gran experiencia, la pasé increíble y creo que el personaje sí enganchó si gustó y fue divertido”, señaló muy contento.

En otro momento, el entrevistador le consulta cuál sería su reacción si apareciera otro actor con su personaje e incluso le da de ejemplo a Nicola Porcella. La respuesta de Paco Bazán fue sorprendente.

“(Nicola) No podría hacerlo como yo lo hago. Richard fue un personaje que, al ser mío, tuvo mi personalidad, mis recursos, yo le puse mi espíritu al personaje”, sentenció.

Paco Bazán y su reacción al ver a Richard Jr

Luego del estreno de la novena temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Paco Bazán no dudó en reaccionar ante la aparición de Richard Jr, su hijo en la ficción junto a la popular ‘Teresita’. “Estoy muy emocionado. Tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a mi hijo. Bueno, lo he vuelto a ver después de siete años. Es hermoso el niño. No es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre, que es guapísima, y el padre, que es un hombrón”, señaló.

Paco Bazán se emocionó al ver a su 'hijo' en Al Fondo Hay Sitio, incluso pidió ser llamado para actuar junto a él.

