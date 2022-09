Marcos López aumentó su valor en el mercado luego de jugar con Feyenoord

Marcos López y su pase largo que terminó en gol de Feyenoord.

Marcos López debutó con Feyenoord en la goleada sobre Sparta Rotterdam por la Eredivisie. Tuvo una gran performance dentro del campo, producto de ello su valor en el mercado aumentó después de completar sus primeros 90 minutos. Así lo confirmó Transfermarkt en su plataforma.

El lateral izquierdo fue traspasado de San Jose Earthquakes a Feyenoord en agosto. En ese entonces tenía una valía de casi 7 millones de soles (1.8 millones de euros). Ahora, tras su participación en el campeonato holandés, alcanzó los 7.4 millones de soles (2 millones de euros).

De esta forma, el defensor de 22 años pasó a ser el onceavo mejor valorizado en el mercado del balompié peruano. Se encuentra al mismo nivel de Alexander Callens, Edison Flores, Wilder Cartagena y Sergio Peña. Todos los mencionados forman parte de la selección nacional.

No causaría sorpresa que Marcos López continué aumentando su cotización, pues Feyenoord participa en la presente edición de la Europa League. El club de los Países Bajos siempre compite a nivel internacional, viene de ser subcampeón de la Conference League.

Además, el marcador de punta ha ido creciendo a lo largo de su carrera. Fue de la Universidad San Martín a Sporting Cristal costando casi 300 mil soles. Después, fue fichado por San Jose y su pase superaba el millón de soles.

El valor de Marcos López.

Las impresiones de su debut

“Me sentí bien en la cancha. Gracias por el apoyo de la afición. Estoy muy feliz por mi debut con este club. Estoy disfrutando este momento”, declaró el ‘incaico’ en una entrevista con Feyenoord.

Después, el exfutbolista de Sporting Cristal contó lo que le dijo su DT Arne Slot previo a su primer cotejo. “El entrenador dijo que yo podía, que no me preocupara si pierdo una, dos o tres pelotas. Que juegue como yo sé hacer. Por eso, me siento bien”.

El zaguero peruano se mostró convencido de su juego durante los noventa minutos del cotejo frente al Sparta (Video: Twitter Feyenoord)

Posible debut en Europa League

Marcos López ya tuvo su primer cotejo en la Eredivisie, más no ha podido participar en la Europa Legue. Salió en lista y permaneció en el banco de suplentes en la derrota 4-2 ante Lazio por el grupo F.

Ahora, el peruano podría jugar frente a Sturm, el cual viene de ganarle por la mínima diferencia a FC Midtjylland. El partido está pactado para el jueves 15 de setiembre a las 11:45 (hora de Perú) en Stadion Feijenoord. Los holandeses deberán aprovechar su localía para meterse en la pelea de la fase de grupos.

Titularidad en la selección peruana

Juan Reynoso dio su primera convocatoria para los amistosos con la selección de México y El Salvador, que se realizarán en Estados Unidos en los últimos días de setiembre. En aquella nómina figuró el nombre de Marcos López.

El actual futbolista de Feyenoord es el llamado a adueñarse de la banda izquierda de la ‘bicolor’. Miguel Trauco se encontraba sin club hasta hace poco, por lo que no ha tenido actividad en estos últimos meses. Recién llegó a un acuerdo con San Jose Earthquakes, exequipo de López.

Asimismo, el ‘Cabezón’ no convocó a Paolo Reyna, quien probablemente podría pelearle el puesto al exSporting Cristal. El jugador de Melgar realizó una sobresaliente campaña en la Copa Sudamericana, pero no fue llamado por Máximo, ya que consideró que podría afectar al ‘dominó'.

El que podría pelearle el puesto a López es Nilson Loyola. No obstante, Como manifestó Reynoso en su última conferencia, podrá a un equipo para enfrentar a los mexicanos y otro para jugar con los salvadoreños.

