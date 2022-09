Denuncian a gobernador de Amazonas por abusar sexualmente de una menor de edad

El gobernador de la Región de Amazonas, Óscar Ramiro Altamirano Quispe, es acusado de haber violado sexualmente a una adolescente de 14 años en la ciudad de Jaén. Hoy, la presunta víctima acaba de cumplir 18 años y ha decidido dar su testimonio en contra de su agresor, quien podría ir hasta 26 años a la cárcel tras ser hallado culpable.

“Solamente quiero verlo detrás de las rejas, que se haga justicia. Solamente así podré estar tranquila”, relata esta joven a las cámaras de Al Estilo Juliana.

En este medio, se mostró un video que grabó la adolescente en el momento que habría sido ultrajada. En las imágenes se visualiza al gobernador colocándose sus prendas de vestir sentado en una cama.

“Estábamos los dos solos, antes de grabar el video, él me amenazó con el arma y me dijo que si no accedía en todo lo que me decía me iba a matar. Mi mente se nubló, tuve miedo y no me quedó de otra”, confesó la víctima que conoció al funcionario desde los seis años.

También, detalla que no habría sido la única que fue seducida por el funcionario de Amazonas. En este sentido, otras menores han presentado sus denuncias, pero por el poder que tendría Altamirano Quispe no se procedió con la investigación del caso.k

“El señor no solamente ha hecho esto conmigo sino con más jovencitas menores de edad, pero vea cómo son las autoridades en el Perú: corruptas. Ha arrancado de raíz todas esas denuncias. Ha comprado a todas esas autoridades de Amazonas e incluso de Jaén, y les ha amenazado a las demás señoritas, pero a mí no me va a venir a callar”, manifestó.

Denuncian a gobernador de Amazonas por abusar sexualmente de una menor de edad. Foto: ATV

De acuerdo con el parte policial mostrada en el medio, el hecho ocurrió en noviembre del 2019, citó con engaños a la menor a una habitación para conversar. Asimismo, en este documento la adolescente narra: “me preguntó si tenía enamorado y también si era virgen. Le respondí que sí. Él me dijo -mira: si me das la virginidad ahora mismo, te prometo que te hago ingresar a la carrera de medicina-”, afirmó.

Además, indicó que luego decidió encarar al gobernador, por lo que fue hasta su casa y le atendió una mujer, quien habría confirmado que este funcionario estaba acostumbrado a aprovecharse.

Demora en la investigación

Ante esta grave denuncia, Altamirano Quispe indicó que no desea emitir una opinión, porque estaría entorpeciendo las investigaciones de la Fiscalía. “Yo estaré aquí dando la cara, donde sea y me requieran”, manifestó el gobernador.

Gobernador de Amazonas, Óscar Ramiro Altamirano Quispe, es denunciado. Foto: Agencia Andina

Por su parte, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, indicó que la joven le escribió una carta para que la pueda ayudar en el caso que hasta el momento no ha sido atendido. Mientras, la joven, hoy de 18 años, denuncia que ha sido amenazada de muerte e incluso en Jaén dos hombres intentaron acabar con su vida. En este caso, la doctora Sasieta indicó que no se ha asignado a ningún fiscal desde hace dos meses que se presentó la denuncia.

“Y si hay un congresista violador y también un gobernador regional que es capaz de hacer estos delitos. Tenemos que estar ahí”, manifestó la letrada.

SEGUIR LEYENDO