Olenka Zimmermann anuncia que dejará la TV para dedicarse al OnlyFans y a su colección de bikinis

Después de abrir con éxito su cuenta de OnlyFans, Olenka Zimmermann decidió tomar una decisión muy importante para su vida laboral. La conductora de TV dejará Willax para dedicarse a su plataforma. Asimismo, señaló que también se dedicará de lleno a su colección de bikinis.

La presentadora de ‘Crónicas de Impacto’ lanzó recientemente su cuenta de OnlyFans, y ha descubierto que es algo que le apasiona. A través de su cuenta de Instagram, Olenka Zimmermann hizo este anuncio que dejó sorprendido a más de uno. Este 1 de octubre será la última vez que aparezca en su programa sabatino.

“Armando look para el sábado y uno de los últimos programas. Amigos, el sábado 1/oct será mi último programa de Crónicas de Impacto. Me dedicaré a fondo con mi OF y sacaré a la venta mi colección de bikinis. Ambos trabajos me demandarán mucho tiempo y hay que estar allí al 100″, escribió la conductora de TV, texto que fue acompañado por un sexy video.

“3 años en Willax, pero ya necesito un cambio y el OnlyFans me abrió una ventana y me ha encantado este nuevo panorama laboral. Amo modelar, pa’ eso nací, ha sido mi vida. Más la confección y venta de mis bikinis, me demandan tiempo total”, acotó la modelo.

Además, animó a su público a que también la siga en esta plataforma para adultos. “Así que los que quieran seguirme, ahora me encuentran en el Only y en este mi chochera Instagram. El 1/ Oct diré, hasta la próxima TV”, concluyó Olenka.

Olenka Zimmermann y el OnlyFans

Como se recuerda, Zimmermann incursionó al OnlyFans gracias a su hija, quien la guía hasta el día de hoy, e incluso, le recomienda los videos que debe subir. Asimismo, aclaró que se siente muy cómoda en esta plataforma, sin embargo, no dudará en poner los límites que crea conveniente.

“OnlyFans no es tanto de competencia, sino son tus fans, es como un club privado donde te van a seguir siempre. Además, no censura un desnudo, no censura un pezón, no censura un traje fetiche. El OnlyFans es mucho más maduro, hay más filtros, solo puede entrar gente mayor de edad porque debes tener tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, por eso hay filtros menos ridículos que en otro lado”, explicó la conductora de TV en una entrevista con Infobae.

Respecto a los límites, señaló que al igual que ha cuidado su carrera, cuidará mucho su imagen en este nuevo emprendimiento.

“Yo siempre le he puesto un límite a mi carrera, es un límite para mantener la elegancia, que si te dejas llevar y no tienes el límite puedes terminar en situaciones, producciones e imágenes que no son tuyas, una imagen que no te corresponde, que te sientes incómoda, entonces el límite siempre lo pone una, para mantener la elegancia que siempre me caracteriza, en lo que me siento cómoda en lo que creo. En el OnlyFans, el límite es que no tengo que llegar a la pornografía, yo tengo un montón de fans que me siguen por mi carrera de modelo, siempre una modelo sensual, siempre me he caracterizado por hacer ese tipo de fotos”, concluyó.

