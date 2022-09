Reportero de ‘Arriba Mi Gente’ pidió perdón a su novia en vivo por no conseguir entradas para Coldplay

Reportero de Latina se disculpa en vivo con su novia por no conseguir entradas para Coldplay. (Facebook)

El concierto de Coldplay es uno de los más esperados del año y desde que se anunció su llegada a Perú como parte de su gira internacional ‘Music of the Spheres World Tour’, los fanáticos no dudaron en ahorrar cada centavo para poder obtener una entrada. La agrupación liderada por Chris Martin logró hacer sold out en las primeras horas de la venta de sus boletos para este 13 de setiembre, dejando a muchos sin la oportunidad de verlos en vivo.

Sin embargo, la empresa encargada escuchó el pedido de sus fans y habilitó una segunda fecha programada para este 14 de setiembre, las cuales también se agotaron rápidamente. Aunque no se anunció un tercer show, la banda inglesa dio a conocer días antes de arribar a suelo peruano que iban a dar más tickets para ambos días a menos de S/.100 solo para 400 personas.

A pesar de todo ello, algunos continuaron sin poder adquirir una entrada. Tal es el caso de la novia de un reportero del programa ‘Arriba mi Gente’. Y es que, el periodista aprovechó las cámaras del espacio matutino este miércoles para disculparse con su pareja por no haberle comprado su pase para ver a Coldplay entornar sus mejores canciones en El Estadio Nacional.

Reportero de 'Arriba mi gente' le pide perdón a su novia por no comprarle entradas a Coldplay. (Captura)

Todo comenzó cuando Gianella Neyra le preguntó si logró encontrar tickets para los espectáculos. “¿Rob, tú conseguiste entradas para ver a Coldplay?”, se le escucha decir a la conductora, mientras ser observaba la larga cola que se formó desde horas de la madrugada en los exteriores del recinto. Recordemos que, hace varios días los fans vienen acampando para ser los primeros en entrar al lugar.

“No Gianella. Estamos entrando en un momento muy triste para mí. Tengo que hacer una confesión a nivel nacional. Tengo que pedirle perdón a mi novia porque vengo buscando entradas desde que se anunciaron, pero no las pude conseguir. Hemos estado en todas las colas para la preventa, en los ‘infinity tickets’, buscado reventa (pero estaba muy caro). Quiero pedirle perdón porque no pude traerla al concierto de Coldplay”, señaló.

Al escuchar su historia, los conductores del magazine lamentaron el hecho e, incluso, expresaron su preocupación ante una posible pelea entre ambos. “Rob, lamento haber sacado a la luz este tema tan terrible con su novia, espero que no se moleste”.

Largas colas a la espera de la espera del concierto de Coldplay en Lima. (Carlo Fernández / Infobae)

Coldplay publicó su primera foto en Lima

La banda británica sorprendió a todo sus fanáticos con su primera postal tras su llegada a nuestro país. Coldplay se prepara para dos días arduos de conciertos que harán vibrar a sus miles de seguidores que hacen largas colas fuera del Estadio Nacional para conseguir un buen lugar en este show.

“Estamos muy emocionados de estar en Perú”, escribieron como descripción a su post de Instagram la tarde de este 13 de setiembre. Lo sorprendente fue que lo pusieron en español. Casi de inmediato, la instantánea alcanzó más de 300 mil me gusta en esta plataforma y cientos de comentarios de sus ilusionados seguidores.

Asimismo, los comentarios abundaron en su publicación. “Los amo”, “Qué lindos”, “Bienvenidos”, “Que ya sean las 9:15 porfa”, “Y Perú está encantado de tenerlos a ustedes. Bienvenidos”, “Estoy feliz de saber que una de mis bandas favoritas este aquí en mi país”.

Coldplay llegó a Perú y publicó su primera foto. (Instagram)

