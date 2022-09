Coldplay publica su primera foto en Lima: “Muy emocionados de estar en Perú”

Coldplay felices de estar en Perú. (Instagram)

Coldplay ya está en Perú y se encuentra ultimando detalles para sus dos presentaciones en nuestra capital, las mismas que agotaron entradas en cuestión de horas y que ha puesto a los fanáticos a hacer largas colas desde temprano para tener la mejor ubicación en este concierto que quedará en sus memorias.

Cabe precisar que, Camila Cabello también ya arribó a nuestro país porque será la telonera internacional de este show junto a Andrea Martínez, la cantante peruana que también abrirá el evento. Pero, una de las visitas sorpresa a nuestro país, fue la de Dakota Johnson, novia de Chris Martin, que llegó a nuestro país para acompañarlo.

Pero, la tarde del martes 13 de septiembre, a solo unas horas de hacer su primer show, el grupo compartió una fotografía que ha causado revuelo en las redes sociales. En la cuenta oficial de Instagram de Coldplay, compartieron una fotografía de la banda, la que parece ser la entrada del hotel dónde se hospedan. Todo miran a la cámara hacia abajo, pero es una instantánea que se tomó de noche.

“Estamos muy emocionados de estar en Perú”, escribieron en la descripción, sorprendentemente en español. Casi de inmediato, la fotografía alcanzó más de 300 mil me gusta en esta plataforma y cientos de comentarios de sus ilusionados seguidores.

Coldplay llegó a Perú y publicó su primera foto. (Instagram)

“Los amo”, “Qué lindos”, “Bienvenidos”, “Que ya sean las 9:15 porfa”, “Y Perú está encantado de tenerlos a ustedes. Bienvenidos”, “Estoy feliz de saber que una de mis bandas favoritas este aquí en mi país”, escribieron algunos de los felices seguidores de Coldplay.

Por otro lado, hubo quienes lamentaron no poder ser parte del show de esta noche, debido a que no alcanzaron una entrada. “Triste de por vida por no poder verlos”, “Y yo triste de no poder verlos , pero por una parte feliz que estén aquí y disfruten de las maravillas de mi hermoso país y su gente”, “No pude conseguir mi entrada, lloro”, “Yo me quedé con las ganas de ir no logré conseguir entradas para el concierto”, fue lo que comentaron.

¿A qué hora iniciará el concierto de Coldplay en Lima?

De acuerdo a lo que se ha informado, las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 17:00 horas, sin embargo, siempre se recomienda ir algunos minutos antes para evitar imprevistos y estar en orden con las colas para el ingreso al recinto.

Además, para este show habrán dos teloneras. La primera es la cantante peruana Andrea Martínez que iniciará su show a las 19:00 horas, luego continuará con el turno de Camila Cabello a las 19:55 horas. Finalmente, se hará la aparición de la banda británica que se estima será a las 21:15 horas.

Coldplay brindará su concierto pasando las 21:00 horas. | Instagram

¿Cómo será el ingreso al Estadio Nacional?

Los usuarios tienen sus entradas de acuerdo a las zonas que han comprado. Para ello, Teleticket ha compartido un mapa en el que se puede identificar cada una de las puertas de ingreso al Estadio Nacional, las mismas que se encuentran en Av. Paseo de la República y Jr. José Díaz.

Puertas y zonas del concierto de Coldplay. | Teleticket.

SEGUIR LEYENDO