Coldplay en Lima: El posible setlist que la banda tocará en el Estadio Nacional

Coldplay en Lima 2022. (Facebook)

Los fanáticos peruanos de Coldplay vienen haciendo largas colas desde muy temprano en los exteriores del Estadio Nacional para conseguir una buena posición y disfrutar del concierto de este martes 13 de setiembre en Lima.

Debido a la gran éxito de la banda británica, se tuvo que abrir otra fecha para cubrir la demanda de sus seguidores, es así que el miércoles 14 de septiembre, la banda liderada por Chris Martin también realizará otro concierto en estadio conocido también como José Díaz.

El show de hoy tendrá como telonera a la cantante cubana- mexicana, Camila Cabello y a la artista peruana Andrea Martínez, por lo cual se espera que sea totalmente una fiesta que jamás olvidarán todos sus fanáticos.

Pero, para todos los seguidores de Chris Martin que se preguntan que canciones tocará, ya en las redes sociales se viene difundiendo las posibles canciones que interpretarán en el estadio Nacional.

Se sabe que Coldplay ya dio su primera fecha en la gira sudamericana en el Rock un Río, en donde deleitó con sus mejores temas, entre ellos ‘Yellow’, ‘A sky full of stars’, ‘My universe’, entre otros.

Y basado en lo que fue en el show de Río de Janeiro, en Brasil es posible que las canciones se repitan y solo cambien el orden de ser tocadas. La banda de pop rock alternativo viene tocando 24 temas en sus conciertos.

‘Higher Power’

‘Adventure of a Lifetime’

‘Paradise’

‘Charlie Brown’

‘The Scientist’

‘Viva la vida’

‘Hymn for the weekend’

‘Let somebody go’

‘Politik’

‘In my place’

‘Yellow’

‘Human heart’

‘People of the Pride’

Coldplay: Lista de canciones que tocará en Lima 2022. (Twitter)

‘Clocks’

‘Infinity Sign’

‘Something just like this’

‘Midnight’

‘My Universe’

‘A sky full of stars

‘Sparcks’

‘A girl a like you’

‘Blindded by your bgrace, pt.1′

‘Humankind’

‘Fix You’

‘Biutyful’

BTS cantará en el concierto de Lima

Coldplay lanzó el tema ‘My universe’ en septiembre del 20211 con el grupo k-pop BTS. Esta colaboración será tocada en el concierto en Lima, sin embargo la boyband coreana no estará presente. En videos de otros espectáculos, se ve a los siete integrantes en las pantallas gigantes del concierto.

¿Quién es Andrea Martínez?

Antes que se presente Chris Martin y toda su banda, saldrá sobre el gran escenario a las 19:00 horas la compositora nacional Andrea Martínez, quien tocará por 30 minutos algunos de sus temas musicales. Ella es de Carabayllo y tienen un estilo de “pop ácido”.

Andrea Martínez fue escogida entre varios artistas peruanos, siendo finalmente ella la elegida para ser la telonera de los conciertos de Coldplay. Para la cantante peruana, tocaren el Estadio Nacional se trata de “la mejor noticia que ha tenido en su carrera” hasta el momento.

“Es un honor y una responsabilidad, pero tampoco lo tomo como algo demasiado difícil o una carga fuerte. Los que me conocen saben que yo toco constantemente, me salen bastantes conciertos y yo soy un animal en el escenario” explicó en entrevista para el canal de Youtube de Daniel Vergaray.

Sobre el show que piensa presentar en ambas fechas, indicó: “Yo soy una loquita, eso no lo voy a cambiar, lo estoy exponenciando. En lo técnico, estamos preocupándonos para que sea un show muy fluido, de mucha dinámica y emoción”.

Finalmente, Andrea Martínez mandó un mensaje a todo el público que acudirá al concierto de Coldplay. “Lleguen temprano porque si no me conoces, pues ahí te convencerás. Y para los que me conocen, les daré mucho amor”, indicó.

Andrea Martínez se presentará en el Estadio Nacional a partir de las 19 horas. Su presentación durará 30 minutos.

SEGUIR LEYENDO