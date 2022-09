Andrea Martínez, la telonera peruana que abrirá los conciertos de Coldplay en Perú

Andrea Martínez se presentará en el Estadio Nacional a partir de las 19 horas. Su presentación durará 30 minutos.

Este 13 y 14 de septiembre, más de 40 mil peruanos cantarán al unísono los mejores éxitos de Coldplay en el Estadio Nacional. La banda británica aparecerá sobre la tarima, luego que la cantante Camila Cabello haga su presentación. Sin embargo, un talento peruano también deleitará a los fans esa noche. Se trata de Andrea Martínez.

La cantante y compositora nacional, quien proviene del distrito de Carabayllo, destaca por su particular estilo de “pop ácido”, el mismo que la ha diferenciado de otros artistas. Entre sus principales referentes se encuentran Lianne La Havas, Paramore, Twenty One Pilots, Björk y Chabuca Granda.

Lanzó su primer EP en el 2015 y cuatro años más tarde se fue a España para grabar el videoclip de “Si te quedas”. En el 2020, lanzó su primer álbum “Drama”, producido por ella misma y su hermano, Arturo Martínez. Uno de sus mayores logros fue grabar con Susana Baca, una de las cantantes peruanas más importantes.

Telonera de Coldplay

Andrea Martínez presentó lo mejor de su música junto a otros dos artistas peruanos, siendo finalmente ella la elegida para ser la telonera de los conciertos de Coldplay. Para la cantante peruana, tocar esas noches en el Estadio Nacional se trata de “la mejor noticia que ha tenido en su carrera” hasta el momento.

“Es un honor y una responsabilidad, pero tampoco lo tomo como algo demasiado difícil o una carga fuerte. Los que me conocen saben que yo toco constantemente, me salen bastantes conciertos y yo soy un animal en el escenario. Me encanta. Vengo preparándome para esto desde los 12 años, cuando inicié en la música”, explicó en entrevista para el canal de Youtube de Daniel Vergaray.

Sobre el show que piensa presentar en ambas fechas, indicó: “Yo soy una loquita, eso no lo voy a cambiar, lo estoy exponenciando. En lo técnico, estamos preocupándonos para que sea un show muy fluido, de mucha dinámica y emoción”.

Andrea Martínez se presentará en el Estadio Nacional a partir de las 19: 00 horas. Su show durará 30 minutos. “Lleguen temprano porque si no me conoces, pues ahí te convencerás. Y para los que me conocen, les daré mucho amor”, dijo.

Gran expectativa por concierto de Coldplay

Faltan pocos días para el concierto de Coldplay en Lima y los seguidores ya se encuentran acampando en los exteriores del Estadio Nacional con la esperanza de ser los primeros en la fila. Los fans se encuentran descansando en carpas cerca a la zona de Oriente, la misma que está situada por la Vía Expresa Paseo de la República. “También hay gente que está por el lado de la avenida José Díaz”, señaló el reportero de ‘ATV Noticias: Edición Matinal’.

Algunos fanáticos, incluso, han llegado a acampar desde el martes 30 de agosto. Su objetivo principal es conseguir la mejor ubicación dentro del recinto y evitar que los revendedores se adueñen de la fila, puesto que varios suelen vender su lugar en la cola a precios exorbitantes.

El grupo de casi 20 personas tuvo que ser retirado por miembros de la Policía Nacional del Perú, ya que la vía pública debe estar despejada. Sin embargo, los fanáticos no han perdido la fe y han vuelto a acaparar los exteriores del Estadio Nacional.

