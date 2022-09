Luis Aragón sobre una eventual presidencia de la Mesa Directiva que aborde la vacancia: “No voy a priorizar ese tema ”

Luis Aragón. (Congreso de la República)

La elección del nuevo presidente del Congreso de la República se realizará mañana. Seis parlamentarios postulan a dicho cargo que quedó vacante tras la censura de Lady Camones (Alianza para el Progreso) por haber protagonizado unos audios con César Acuña para impulsar la creación del Alto Trujillo que busque beneficiar su campaña rumbo al Gobierno Regional de La Libertad.

Uno de los candidatos es Luis Aragón (Acción Popular), quien habla con Infobae sobre cuál será su agenda si llega a encabezar el Legislativo. Deja claro que la vacancia no tendría prioridad en su gestión, pero señaló que debería discutirse el adelanto de las elecciones generales.

Seis congresistas postulan a presidir la Mesa Directiva. ¿Qué observación tiene de esta cifra inusual?

Es un número imprevisto. Sí, concuerdo con tu opinión y con algunas otras que he escuchado en ese sentido. Al margen de que todos los congresistas y bancadas tienen derecho de presentar sus propuestas, bueno, en realidad, creo que ha faltado un mayor espíritu de concertación. Probablemente, en la interna de las bancadas para presentar unas dos o tres candidaturas de consenso. ¿Era lo ideal? Sí. He tal vez debían haber una candidatura de derecha, de centroderecha o de izquierda, de centroizquierda. Hubiese sido lo ideal para evitar la dispersión. Sin embargo, esperemos cuáles son los resultados y que, en fin, exista un consenso para la segunda vuelta al margen de quienes pasen. Los consensos son buenos para el país al margen de que hay algunas posturas o criterios que se tiene que tener en común. Espero que haya mayor consenso en la segunda vuelta.

Viendo las candidaturas, hay tres que tienen nexos con el gobierno. ¿No cree que esta fragmentación favorece más al oficialismo que a la oposición?

Bueno, en realidad, no sé cuál habrá sido el criterio de las bancadas más pequeñas para presentar su candidato al Congreso. Si bien es cierto por las votaciones hay bancadas afines, es su derecho, podemos estar de acuerdo o no, de sentar una posición y la historia juzgará la conciencia de cada grupo parlamentario. Habrá sido un acuerdo de ellos o una coordinación mayor, no sabía decirlo. Pero, bueno, están ahí y solo pasarán los dos más votados.

¿Aquí se utilizó el dicho ‘divide y vencerás’?

Podría ser una opción ese raciocinio y juicio como también no. Tal vez, no se han puesto de acuerdo, no han logrado solucionar sus diferencias y algunos se habrán creído con la potestad de que pueden ganar y ser elegidos. Aunque, también, no se descarta que haya habido algún asesor detrás de esto. Estamos en el campo de las especulaciones que es válido en este momento.

¿Usted cuenta con el respaldo pleno de su bancada?

A priori, no. Soy sincero en decirlo, aunque derrepente pueden cambiar las cosas en las próximas horas. Sería lo ideal y vamos buscar eso. Vamos a buscar que los 14 [número de integrantes de la bancada de Acción Popular] voten por mi persona porque sería lo ideal. No podría tener la plena seguridad en estos momentos porque sería engañarse. De aquí hasta mañana [Hoy] pueden estar mejor las cosas y recibir el apoyo de los 14.

Los congresistas señalados como integrantes del grupo 'Los Niños' son 6: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

Pero si era consciente que no tenía el apoyo total , ¿por qué lanzarse?

En realidad, yo participe en un proceso interno.

¿De quién fue la iniciativa?

No fue mía, digamos, me consultaron y la iniciativa fue de algunos colegas dentro de la bancada que me buscaron, conversé con ellos y me plantearon las necesidades de proponer mi candidatura. Lo pensé, evalúe y se presentó esto en la interna en la que ganamos. Lo ideal sería que haya un consenso de los 14 colegas, pero es difícil y creo que eso está pasando en muchas bancadas de, incluso, otros candidatos que también están postulando. Vamos a buscar que esos 14 sigan así para mañana y todavía tenemos un tiempo.

Más allá del apoyo en su bancada, el tema está en que Acción Popular ya presidió la Mesa Directiva con María del Carmen Alva en el primer año. Digamos, su candidatura será percibida que viene de un partido que ya tuvo su oportunidad.

Más que cuestionamientos, hay una observación. Entiendo que a algunos colegas de otras bancadas que tienen ese raciocinio. No todos porque hay un grupo. Ese raciocinio se entiende, pero al margen de si ganamos y pasamos a la segunda vuelta que resulta una opción, no debe estar vinculado a la bancada y menos al partido en este tema de la presidencia del Legislativo en absoluto. Yo creo que eso ya se ha visto con el tema de Camones, de APP y el señor Acuña. Entonces, sé que no es fácil, pero lo tenemos que hacer: desvincular completamente el tema del partido de la presidencia del Legislativo. No tienen absolutamente que ver las autoridades del partido, la organización interna, etcétera. Uno es elegido para los 130 [congresistas] y, sobre todo, para el bien del país.

El Bloque Magisterial anunció que lo apoyará. ¿Con qué otra bancada tuvo conversaciones para que vote por usted?

Hemos conversado con diferentes voceros de los grupos parlamentarios al margen de que si se ha llegado a un consenso como con el colega [Alex] Paredes [Bloque Magisterial]. Conversamos con Somos Perú e, incluso, con Podemos. También lo hicimos con colegas de Perú Bicentenario. En fin, no hemos conversado con el vocero propiamente del fujimorismo y otros. Mira, a pesar de que hablamos, han presentado sus candidaturas. Hemos conversado con Adriana Tudela y José Williams, con los dos. También con el señor Carlos Zevallos. En fin, con la mayoría que ha presentado sus candidaturas. No les puedes decir ‘oye, no presentes’ porque es un tema de derecho.

Pedro Castillo celebró el Día de la Familia Peruana y habló sobre el Congreso. (Andina)

¿Por qué quiere liderar la Mesa Directiva?

Si bien es un momento complicado para el país, uno tiene que asumir retos y responsabilidades también. Uno no puede decir que ‘no, es un momento complicado, no hago nada y solo me dedico a mis proyectos legislativos en mi región’. Creo que, en estos momentos, tenemos la capacidad, la voluntad y el espíritu concertador para manejar con transparencia y autonomía el Poder Legislativo. El Congreso está desprestigiado porque, bueno, siempre ha sido una institución con poca aprobación. Sin embargo, eso no es consuelo para seguir desprestigiando más al Congreso. Hay muchas causales. A veces hay problemas dentro de las bancadas, problemas y escándalos entre los congresistas contribuyen al mal momento, desinformación y ataques deliberados del Ejecutivo contra el Congreso que no son los más objetivos, en fin. Creo que el Congreso de la República debe recuperar su institucionalidad, hacer respetar el fuero legislativo y mejorar esa imagen por la falta de comunicación para informar que hemos también aprobado leyes importantes. Si tenemos concertación no significa tapar o avalar temas de corrupción similares al Ejecutivo o dentro del Congreso, sino sacar adelante una agenda país.

Pero hay un bloque del Parlamento que insiste con la vacancia, palabra que está muy desgastada en trece meses, y la acusación constitucional. ¿No cree que los congresistas, más allá de los escándalos que agobian a este gobierno, ya deben empezar a pensar o a ponerse en el escenario de ser un contrapeso al Ejecutivo para ofrecer una agenda país a la ciudadanía?

Lo de la agenda país, es muy importante. Por supuesto, pero sin renunciar a las funciones que tiene el Congreso como es legislativa, fiscalizadora, el control político y representación al mismo tiempo. No puedes eliminarlas porque está dentro de la Constitución. No puedes eliminar esa función del control político del Congreso que implica temas de censura e interpelación eventualmente a funcionarios y ministros. Pero, obviamente, qué cosa tenemos que priorizar: esa agenda país que está en función al trabajo legislativo. Muchas veces se confunden en provincias e, incluso, en Lima, que nosotros podemos coadyuvar a ser gestores en obras de gestión pública a favor del país como el Aeropuerto de Chinchero [en Cusco]. Eso no quiere decir que tengamos algún interés particular, sino por ayudar a la región Cusco y al país. Cuando digo que se confunden, hay competencias propias del Ejecutivo y el Congreso. Muchas veces, la población pide que eso tiene que hacerlo el congresista y no es así [...] Ahora, está que desde el primer momento se ha buscado la vacancia, la censura y la interpelación, no está funcionando.

¿El tema de la vacancia no está en los planes de su gestión?

No voy a priorizar ese tema. Eso no quiere decir que estamos renunciado a nuestra función en el fuero político como legislativo o fiscalización. Hay una agenda país que tiene que impulsarse por otro lado.

¿Usted no es de la idea de que se le debe vacar al presidente Castillo?

Mira, el presidente Castillo ha tenido la oportunidad de dar señales y muestras al país de que no se le vinculan a temas de corrupción. Nosotros venimos esperando eso. Yo he votado en contra de las dos vacancias presidenciales y a favor del tema de la cuestión de confianza a favor de tres gabinetes. Si el presidente Castillo no da esas muestras claras de querer colaborar con la Fiscalía, con la Comisión de Fiscalización y la Subcomisión de Acusaciones [Constitucionales] en todo caso, entonces qué podemos esperar.

Este lunes, a partir de las 10:00 horas, se elegirá al nuevo titular de la Mesa Directiva. (Congreso)

Pero no colabora con ninguna, congresista.

[El presidente Castillo] Debe dar señales y no escudarse en ‘no declaró porque es mi derecho’. Porque hay acusaciones contra el Ejecutivo, hay colaboradores eficaces que están corroborando, ese tema de las cámaras cuando la Policía y la Fiscalía no pudo ingresar a Palacio de Gobierno [para detener a Yenifer Paredes en agosto pasado], son detalles de quien nada debe, nada teme.

¿Usted va priorizar el consenso y tender puentes con el Gobierno si resulta elegido?

El consenso, al margen de la posición que uno pueda tener por los que no votaron por mi. No es fácil porque a veces te juzgan de tibio, intermedio, neutro, pero ahí están todas las fuerzas políticas y tiene que darse el consenso, conversar y dialogar.

¿Cuál es su posición del adelanto de las elecciones que ya se discute en la Comisión de Constitución?

Tiene que discutirse porque obviamente es un tema y hay presión social. No me parece que los gobernadores estén detrás de ello. Tienen derecho a hacerlo, pero no estoy de acuerdo porque entiendo que 19 gobernadores están denunciados por organización criminal y varios están en la fiscalía y el Poder Judicial. Creo que no deberían ser ellos, pero sí la sociedad civil y los gremios. Tiene que debatirse en la Comisión de Constitución.

