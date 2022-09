Alejandro Duarte analizó la victoria de Sporting Cristal frente a Cienciano del Cusco

El guardameta de Sporting Cristal habló sobre el último triunfo 4-1 frente a Cienciano. Él fue titular los noventa minutos del cotejo (Video: GOLPERÚ)

Alejandro Duarte, arquero titular de Sporting Cristal, amplió detalles sobre la victoria que consiguió el equipo ‘rimense’ en su última jornada por Liga 1. Los ‘Celestes’ ponderaron el marcador con un 4-1 frente a Cienciano que los visitaba por la fecha 11 del torneo Clausura de la Liga 1 2022.“Era muy importante ganar para posicionarnos arriba en las dos tablas (Clausura y Acumulada). Ha sido una alegría poder hacerlo, con un resultado abultado para darle un espectáculo a la gente. Tanto el partido anterior como este, agotaron las entradas el día antes del partido. Para ellos, es un buen regalo irse a casa contentos”, indicó el portero para las cámaras de Zona Fútbol de GOLPERÚ.

“Nos da gusto que vengan equipos a jugarnos de igual a igual. Creo que Cienciano al comienzo lo hizo muy bien. La expulsión (de Nicolás Rinaldi a los 45 minutos), obviamente, le cambió un poco el plan de juego. Pero a nosotros nos acomoda un poco más cuando los rivales nos salen a jugar porque tenemos más espacio y no se meten todos atrás, así que fue un lindo espectáculo”, añadió el futbolista peruano-germano. Actualmente, a la jornada once del Campeonato Descentralizado, Cristal marcha en el primer lugar con diez cotejos concretados y 24 unidades a su favor. Respecto al Acumulado, los ‘Cerveceros’ se apoderaron del liderato de la tabla con 62 puntos en 28 partidos, tres menos que Melgar, que le sucede en el segundo lugar.

De la misma manera, el club ‘rimense’ registra un total de diez partidos sin conocer derrota alguna. Con siete duelos ganados y tres empates, los dirigidos por Roberto Mosquera mantienen un puntaje invicto y meritorio al ser el único club en lograrlo. “Es bonito tener esa marca ahora, de tantos partidos sin perder. Creo que igual la razón por la que logramos eso es porque cada partido nos lo tomamos con la mayor seriedad posible. No pensamos en tres o cuatro partidos, si no que siempre le damos muchísima importancia al siguiente. Espero que podamos seguir con esa racha positiva”, resaltó el futbolista de 28 años.

Gran triunfo de los 'celestes' para mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

Por último, Duarte habló sobre su convocatoria a la Selección peruana absoluta de cara a los próximos dos partidos amistosos en Estados Unidos frente a México y El Salvador. “Nosotros nos enteramos igual, por la conferencia. Es una noticia muy linda porque es como un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo. Sé que seguramente muchísimos en mi puesto se esfuerzan igual que yo, pero a veces se tiene que elegir. Esta vez, me tocó a mí y soy muy respetuoso de la decisión de Juan. Cuando me tocó no estar, y atravesaba buenos momentos como el año pasado (2021). Ahora me tocó y estoy contento por eso. A aprovechar la oportunidad”, concluyó.

Cabe resaltar que Alejandro ya ha tenido algunas participaciones con la camiseta ‘Blanquirroja’ en la categoría U19. Fue suplente en dos ocasiones durante el año 2018 para partidos amistosos frente a Croacia e Islandia. En ambos cotejos, Perú alcanzó victorias. Asimismo, Ricardo Gareca, exentrenador de la Selección peruana, tuvo interés en el entonces arquero del Zacatepec de México, por lo que fue a visitarlo, junto a su equipo de trabajo, en el año 2020. Durante el 2021, para la Copa América de Brasil, Duarte fue considerado en la lista preliminar ante el contexto de emergencia sanitaria; sin embargo, ni registra ningún partido oficial con el combinado patrio, hasta el momento.

El arquero fue visitado por Ricardo Gareca en México en 2020.

SEGUIR LEYENDO