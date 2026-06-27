Vecinos de Chorrillos denuncian que bloqueadores del penal Santa Mónica afectan señal de celular e internet

Una medida de seguridad penitenciaria está perjudicando la vida de toda una comunidad. En Chorrillos, los vecinos cercanos al penal Santa Mónica no pueden realizar llamadas ni conectarse a internet debido a los bloqueadores. (Crédito: ATV)

Vecinos del condominio Omilza, en el distrito de Chorrillos, denunciaron problemas constantes de conectividad que afectarían tanto la señal de telefonía móvil como el servicio de internet. Según los residentes, las interrupciones se habrían intensificado en los últimos meses y coincidirían con la instalación de bloqueadores de señal en el penal de mujeres Santa Mónica.

De acuerdo con los vecinos, la situación ha convertido el uso de servicios básicos de comunicación en una dificultad diaria. “No tengo servicio, no tengo señal. Quiero hacer una llamada y me sale red celular no disponible”, relató una vecina afectada para las cámaras de ATV, al describir las fallas recurrentes dentro de su vivienda.

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Denuncian en Chorrillos que bloqueadores del penal Santa Mónica afectan celular e internet. (Foto: Captura video/ATV)

Bloqueadores del penal Santa Mónica

Los residentes sostienen que los equipos instalados para restringir comunicaciones en el penal estarían generando interferencias fuera del perímetro penitenciario. Según su versión, la ubicación de los dispositivos estaría afectando a viviendas cercanas, pese a que la medida habría sido implementada con fines de seguridad.

“Como usted puede apreciar, ese perturbador está de costado. La onda expansiva nos está afectando a nosotros”, indicó un vecino al citado medio ATV. En ese sentido, señalaron que el problema no se limitaría únicamente al condominio Omilza, sino también a zonas aledañas del distrito.

Chorrillos: reportan afectación de señal móvil e internet por bloqueadores cerca del penal Santa Mónica. (Foto: Captura video/ATV)

Impacto en la vida diaria, trabajo y estudios

La falta de conectividad estaría generando complicaciones en diversas actividades cotidianas. Los vecinos señalaron que el problema afecta el trabajo remoto, las clases virtuales y la comunicación con servicios esenciales. Algunos residentes afirmaron que deben salir a la vía pública para poder realizar llamadas o acceder a internet.

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“Estoy en el último ciclo de la carrera y ni el celular ni el wifi funcionan, ni en el baño hay señal”, expresó otra vecina para ATV. Asimismo, indicaron que profesionales que dependen del trabajo virtual también han sufrido pérdidas económicas debido a la inestabilidad del servicio.

Vecinos aseguran problemas de conectividad por bloqueadores instalados en el penal Santa Mónica. (Foto: Captura video/ATV)

Sin llamadas de emergencia

Los residentes también advirtieron que la falta de señal ha complicado la atención de emergencias médicas y el contacto con profesionales de la salud. Algunos vecinos aseguraron que incluso en situaciones personales urgentes no han podido comunicarse con normalidad.

“Yo atiendo pacientes virtualmente y no puedo trabajar de día. Tenemos señal recién en la noche”, señaló una vecina afectada en entrevista con ATV. Además, otros residentes afirmaron que la situación representa un riesgo adicional para personas con problemas de salud o recién operadas.

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Chorrillos: familias reportan caída de señal atribuida a bloqueadores del penal Santa Mónica. (Foto: Captura video/ATV)

Vecinos sin respuesta

La junta vecinal del condominio Omilza informó que ha presentado múltiples reclamos ante diversas entidades, entre ellas el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otras instituciones competentes. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una solución efectiva al problema.

“Nos dijeron que era con OSIPTEL, con el INPE, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etcétera, pero no tenemos respuesta”, indicó una vecina en declaraciones a ATV. Ante ello, los residentes exigen una evaluación técnica urgente que permita garantizar que cualquier sistema de bloqueo de señal se limite estrictamente al perímetro del penal Santa Mónica y no afecte a las zonas residenciales cercanas.

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