Explosivo detona frente a edificio en Trujillo: dos detenidos tras ataque que sacudió El Golf

Explosivo detona frente a edificio en Trujillo. (Foto: Sol TV)

La tranquilidad de la exclusiva urbanización El Golf, en el distrito Víctor Larco Herrera de Trujillo, se vio interrumpida la noche del jueves 25 de junio por una potente explosión. Un artefacto detonó frente a un edificio residencial y causó daños materiales en vehículos, fachadas y ventanas, dejando el suelo cubierto de fragmentos de vidrio y restos de concreto.

El estruendo fue escuchado en distintos sectores de la ciudad, como Las Quintanas, Primavera y Santa Inés, provocando alarma entre los vecinos que salieron de sus viviendas para conocer lo ocurrido.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el explosivo fue colocado debajo de un automóvil estacionado en la cuadra 2 de la calle Las Bugambilias, frente al parque Guillermo Ganoza.

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La detonación dañó al menos dos camionetas, una gris con parabrisas resquebrajado y capó levantado, y otra tipo station wagon afectada en su parte trasera. La onda expansiva destruyó ventanas y mamparas de varios departamentos, así como parte de la calzada y la fachada del edificio afectado.

“Esto es un atentado terrorista”, expresó un vecino ante cámaras de televisión local, reflejando la preocupación de los residentes ante el aumento de este tipo de hechos en la ciudad.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), no se reportaron personas heridas tras la explosión, aunque la evaluación de los daños materiales continúa en desarrollo debido a la magnitud de los destrozos.

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Explosivo detona frente a edificio en Trujillo. (Foto: Sol TV)

Investigación policial y detenciones tras el atentado

La reacción de las autoridades fue inmediata. Efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona, revisaron cámaras de seguridad y desplegaron operativos en puntos estratégicos de Trujillo para ubicar a los responsables.

Las imágenes de videovigilancia permitieron identificar a una persona encapuchada que llegó al lugar, dejó el explosivo entre dos vehículos y huyó rápidamente antes de la detonación.

En las primeras horas tras el ataque, los agentes detuvieron a dos sospechosos: una adolescente de 16 años y un ciudadano venezolano identificado como Ignacio de Jesús Gómez Valecillos, de 26 años.

Ambos fueron trasladados a una dependencia policial para ser investigados por su presunta participación en la detonación. Durante el interrogatorio, la menor habría señalado haber colocado el artefacto explosivo. Las autoridades también investigan posibles vínculos con organizaciones dedicadas a la extorsión, una modalidad delictiva que ha registrado varios episodios similares en la región.

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Este incidente representa el segundo ataque con explosivos en las últimas 48 horas en Trujillo. Días antes, una carga de dinamita fue utilizada contra una obra de construcción en el distrito de La Esperanza, reforzando las alertas sobre la seguridad en zonas urbanas y residenciales.

Daños, contexto y acciones en curso

El COER informó que la evaluación de daños sigue en marcha, especialmente en ventanas, fachadas y vehículos afectados por la explosión.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de la División de Investigación Criminal permanece en el lugar recogiendo evidencias y tomando declaraciones a los vecinos, quienes relataron el impacto del estallido y su preocupación por la seguridad en la zona.

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Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado víctimas personales, y que la prioridad es esclarecer el origen del explosivo y la identidad de todos los involucrados. Mientras tanto, la zona permanece acordonada y la investigación sigue abierta, con énfasis en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.