Perú

Nuevo teleférico de Miraflores: ubicación, avance de la obra, precio del boleto y mes de inauguración

El nuevo teleférico de Miraflores unirá el malecón con la playa Redondo II, tendrá boletos de entre quince y veinte soles y abrirá al público en agosto tras superar la fase de certificación internacional

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Un acantilado rocoso, una grúa amarilla de construcción, edificaciones en obra, una carretera, palmeras, vehículos y personas
Edificaciones en construcción y una grúa amarilla se sitúan al pie de un acantilado en el Parque Domodossola de Miraflores, Lima. (Municipalidad de Miraflroes)

La ciudad de Lima está próxima a estrenar el primer teleférico urbano de la capital. El sistema, desarrollado por la municipalidad de Miraflores junto al consorcio Zigzag, alcanza un 95% de avance y tiene programada su inauguración en agosto. Según declaraciones de Carlos Canales, alcalde del distrito, la obra ya inició la instalación de cables de alta resistencia que unirán la zona del parque Domodossola con la playa Redondo II. Este proyecto busca mejorar la conectividad entre el malecón y el litoral costero, facilitando el acceso para residentes, deportistas y visitantes.

Ubicación y recorrido del teleférico de Miraflores

El teleférico de Miraflores conectará dos puntos clave del distrito: el parque Domodossola (Mal. de la Reserva 900), en la parte alta del malecón, y la playa Redondo II, ubicada en la Costa Verde. El recorrido abarca aproximadamente 315 metros y permitirá un desplazamiento en cabina de alrededor de tres minutos. La infraestructura cuenta con dos estaciones, diseñadas para facilitar la movilidad tanto de residentes como de turistas nacionales y extranjeros. El sistema también contempla la inclusión de bicicletas, tablas de surf y sillas de ruedas, ampliando la accesibilidad.

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Un acantilado rocoso, una grúa amarilla de construcción, edificaciones en obra, una carretera, palmeras, vehículos y personas
Edificaciones en construcción y una grúa amarilla se sitúan al pie de un acantilado en el Parque Domodossola de Miraflores, Lima. (Municipalidad de Miraflroes)

Avance de la obra y certificación internacional

El consorcio Zigzag, responsable de la obra, avanzó con la instalación de los cables portantes y tractores, elementos fundamentales para el funcionamiento seguro del teleférico. Estas labores, clave para unir las estaciones, tienen previsto terminar este sábado 27 de junio, según informó Carlos Canales. Una vez concluidas, la empresa austríaca Doppelmayr, integrante del consorcio, realizará una revisión técnica interna.

Un acantilado rocoso, una grúa amarilla de construcción, edificaciones en obra, una carretera, palmeras, vehículos y personas
Edificaciones en construcción y una grúa amarilla se sitúan al pie de un acantilado en el Parque Domodossola de Miraflores, Lima. (Municipalidad de Miraflroes)

Para garantizar el cumplimiento de estándares internacionales, una certificadora alemana verificará la seguridad y calidad del sistema. El alcalde explicó que, tras superar todas las pruebas, el teleférico entrará en una fase de “marcha blanca” en julio y agosto, periodo en el que operará en condiciones reales antes de abrir al público general.

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“Si todo está en perfectas condiciones, nos encaminaremos a lo que será la marcha blanca del teleférico. Se calcula que en agosto todo el proceso debe estar culminado y ya estamos a la espera para que miraflorinos, visitantes nacionales y turistas extranjeros puedan visitar este sistema de transporte”, declaró Canales en diálogo con Panamericana Televisión.

Un acantilado rocoso, una grúa amarilla de construcción, edificaciones en obra, una carretera, palmeras, vehículos y personas
Edificaciones en construcción y una grúa amarilla se sitúan al pie de un acantilado en el Parque Domodossola de Miraflores, Lima. (Municipalidad de Miraflroes)

Precio del boleto y capacidad del sistema

El costo estimado del pasaje se situará entre quince y veinte soles, según detalló el alcalde a RPP Noticias. La cabina del teleférico podrá trasladar hasta 15 personas en cada trayecto, además de admitir bicicletas, tablas y otros medios de transporte personal autorizados. El estudio de afluencia realizado por Ipsos indica que la mitad de los usuarios de la zona visitan frecuentemente el área de influencia del proyecto, lo que sugiere una demanda sostenida para el nuevo sistema.

El teleférico de Miraflores estaría listo en agosto de este año, según anunció el alcalde Carlos Canales. El proyecto ya entró en su etapa final con la instalación del cable portador y el avance de pruebas técnicas previas a su operación. Fuente. Canal N

Inversión y contexto nacional

El teleférico de Miraflores representa una inversión privada superior a diez millones de dólares. Tras su inauguración, se convertirá en el primer teleférico urbano de Lima y el segundo del país, después del sistema instalado en Kuélap, Amazonas. La gestión liderada por Carlos Canales considera que este sistema ampliará las alternativas de acceso a las playas y fomentará la actividad turística.

La obra, que se encuentra en su etapa final, depende de la certificación alemana para iniciar operaciones regulares en el transcurso de agosto, permitiendo que los vecinos y visitantes cuenten con una nueva opción de transporte en la ciudad.

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