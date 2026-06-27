Nuevo Congreso bicameral: 12 legisladores tienen investigaciones por violencia familiar o pago de alimentos

El nuevo Congreso bicameral, que iniciará funciones en julio con 130 diputados y 60 senadores, tendrá entre sus integrantes a 12 legisladores que declararon haber afrontado procesos judiciales en materia familiar, como investigaciones por violencia familiar o por incumplimiento en el pago de alimentos.
Según informó Latina Noticias, el próximo Parlamento también muestra una composición marcada por el regreso de un reducido grupo de congresistas reelectos, la incorporación de exfuncionarios del propio Legislativo y la presencia de autoridades con experiencia en gobiernos locales y regionales. Además, evidencia diferencias en la trayectoria política y el perfil de los representantes que ocuparán escaños en ambas cámaras.
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De los 88 congresistas que intentaron mantenerse en el Parlamento, únicamente 22 lograron la reelección. La mayor parte de ellos pertenece a Fuerza Popular, que consiguió siete diputados y siete senadores reelectos. También obtuvieron nuevos mandatos representantes de Renovación Popular y Juntos por el Perú.
Declararon investigaciones
De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, 16 legisladores electos trabajaban hasta enero de este año como funcionarios del Congreso. En total, 13 ocuparán una curul en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. La mayor parte de estos exservidores parlamentarios pertenece a Fuerza Popular, seguida por Renovación Popular y Juntos por el Perú.
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En cuanto a los antecedentes declarados, el reporte señala que 12 integrantes del nuevo Congreso registraron procesos judiciales relacionados con violencia familiar o pago de alimentos.
Diputados investigados:
- César Vidaurre (Loreto) – Fuerza Popular.
- Carlos Zegarra (Ica) – Fuerza Popular.
- Segundo Ticlla (Cajamarca) – Fuerza Popular.
- Javier Castro (Lambayeque) – Fuerza Popular.
- Herald Sonco (Puno) – Ahora Nación.
Senadores investigados:
- Percy Osorio (Pasco) – Juntos por el Perú.
- Hugo Ccahuana (Madre de Dios) – Juntos por el Perú.
- Andrés Ramos (Apurímac) – Juntos por el Perú.
- Carlos Mesía (Representación Nacional) – Fuerza Popular.
- Jorge Velásquez (Ucayali) – Fuerza Popular.
- Estanislao Mancha (Representación Nacional) – Renovación Popular.
- Jorge Gavidia (Representación Nacional) – Partido del Buen Gobierno.
Experiencia política y perfil del nuevo Parlamento
Varios de los legisladores electos ya habían ocupado cargos públicos antes de llegar al Congreso. En total, 14 diputados y ocho senadores fueron previamente regidores distritales o provinciales, mientras que otros ejercieron como alcaldes o gobernadores regionales, lo que refleja una presencia importante de autoridades con experiencia en la gestión pública.
Respecto al perfil etario, el Senado tendrá como integrante de mayor edad a Fernando Rospigliosi, de 79 años, mientras que en la Cámara de Diputados el parlamentario de mayor edad será Luis Quispe, de 77 años. En el otro extremo se encuentran Alejandro Muñante, el senador más joven, y Romina Uribe, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien con 28 años será la legisladora de menor edad del nuevo Congreso.
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Con esta composición, el Parlamento bicameral iniciará funciones en julio con representantes que combinan experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública y autoridades provenientes de distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, la presencia de legisladores con antecedentes judiciales en materia familiar vuelve a poner en debate los perfiles de quienes integrarán el nuevo Poder Legislativo.
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