Perú

Nuevo Congreso bicameral: 12 legisladores tienen investigaciones por violencia familiar o pago de alimentos

La próxima conformación del Legislativo reunirá a exalcaldes, exgobernadores regionales, exregidores y exfuncionarios parlamentarios

Guardar
Google icon
La próxima conformación del Legislativo reunirá a exalcaldes, exgobernadores regionales, exregidores y exfuncionarios parlamentarios. (Crédito: Latina Noticias)

El nuevo Congreso bicameral, que iniciará funciones en julio con 130 diputados y 60 senadores, tendrá entre sus integrantes a 12 legisladores que declararon haber afrontado procesos judiciales en materia familiar, como investigaciones por violencia familiar o por incumplimiento en el pago de alimentos.

Según informó Latina Noticias, el próximo Parlamento también muestra una composición marcada por el regreso de un reducido grupo de congresistas reelectos, la incorporación de exfuncionarios del propio Legislativo y la presencia de autoridades con experiencia en gobiernos locales y regionales. Además, evidencia diferencias en la trayectoria política y el perfil de los representantes que ocuparán escaños en ambas cámaras.

PUBLICIDAD

De los 88 congresistas que intentaron mantenerse en el Parlamento, únicamente 22 lograron la reelección. La mayor parte de ellos pertenece a Fuerza Popular, que consiguió siete diputados y siete senadores reelectos. También obtuvieron nuevos mandatos representantes de Renovación Popular y Juntos por el Perú.

Congreso BIcameral incluye a diputados y senadores que declararon procesos por violencia familia o falta de pago de alimentos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Congreso BIcameral incluye a diputados y senadores que declararon procesos por violencia familia o falta de pago de alimentos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Declararon investigaciones

De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, 16 legisladores electos trabajaban hasta enero de este año como funcionarios del Congreso. En total, 13 ocuparán una curul en la Cámara de Diputados y tres en el Senado. La mayor parte de estos exservidores parlamentarios pertenece a Fuerza Popular, seguida por Renovación Popular y Juntos por el Perú.

PUBLICIDAD

En cuanto a los antecedentes declarados, el reporte señala que 12 integrantes del nuevo Congreso registraron procesos judiciales relacionados con violencia familiar o pago de alimentos.

Diputados investigados:

  • César Vidaurre (Loreto) – Fuerza Popular.
  • Carlos Zegarra (Ica) – Fuerza Popular.
  • Segundo Ticlla (Cajamarca) – Fuerza Popular.
  • Javier Castro (Lambayeque) – Fuerza Popular.
  • Herald Sonco (Puno) – Ahora Nación.

Senadores investigados:

  • Percy Osorio (Pasco) – Juntos por el Perú.
  • Hugo Ccahuana (Madre de Dios) – Juntos por el Perú.
  • Andrés Ramos (Apurímac) – Juntos por el Perú.
  • Carlos Mesía (Representación Nacional) – Fuerza Popular.
  • Jorge Velásquez (Ucayali) – Fuerza Popular.
  • Estanislao Mancha (Representación Nacional) – Renovación Popular.
  • Jorge Gavidia (Representación Nacional) – Partido del Buen Gobierno.
Peatones pasan por el Congreso un día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación, el lunes 16 de febrero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Peatones pasan por el Congreso un día antes de que los legisladores debatan la destitución del presidente de la nación, el lunes 16 de febrero de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Experiencia política y perfil del nuevo Parlamento

Varios de los legisladores electos ya habían ocupado cargos públicos antes de llegar al Congreso. En total, 14 diputados y ocho senadores fueron previamente regidores distritales o provinciales, mientras que otros ejercieron como alcaldes o gobernadores regionales, lo que refleja una presencia importante de autoridades con experiencia en la gestión pública.

Respecto al perfil etario, el Senado tendrá como integrante de mayor edad a Fernando Rospigliosi, de 79 años, mientras que en la Cámara de Diputados el parlamentario de mayor edad será Luis Quispe, de 77 años. En el otro extremo se encuentran Alejandro Muñante, el senador más joven, y Romina Uribe, diputada del Partido del Buen Gobierno, quien con 28 años será la legisladora de menor edad del nuevo Congreso.

Con esta composición, el Parlamento bicameral iniciará funciones en julio con representantes que combinan experiencia legislativa, trayectoria en la administración pública y autoridades provenientes de distintos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, la presencia de legisladores con antecedentes judiciales en materia familiar vuelve a poner en debate los perfiles de quienes integrarán el nuevo Poder Legislativo.

Temas Relacionados

CongresoDiputadosSenadoresElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Universitario se enfrentó a Atlético Grau. Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético, mientras que Sporting Cristal jugará ante Unión Comercio

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Ya se conocieron los primeros equipos que avanzaron de ronda en el torneo local. Todos se definirán el próximo lunes 29 de junio

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3

El conjunto de Marcelo Bielsa la tiene muy complicada en el cierre de la fase de grupos, ya que necesita ganar a los españoles para asegurar su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Universitario empató con Atlético Grau en el estadio Monumental. Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético y Sporting Cristal chocará con Unión Comercio

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Expulsión de Raúl Ruidíaz por manotazo contra rival en Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

El atacante perdió de vista el balón y agredió a Eystin Córdova, lo que dejó a su equipo con nueve jugadores en los minutos finales del partido

Expulsión de Raúl Ruidíaz por manotazo contra rival en Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PJ ordena a Reniec que cumpla con pagar la indemnización de más de 200 mil soles a Dina Boluarte

PJ ordena a Reniec que cumpla con pagar la indemnización de más de 200 mil soles a Dina Boluarte

JNE entregó credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031

Jefe interino de la ONPE rechaza acusaciones de exsecretario general en carta de renuncia: “No prueba nada”

Sin escaño y fuera del Congreso: Roberto Sánchez no recibió la credencial de diputado por este motivo

El JNE entregará las credenciales a Keiko Fujimori el 15 de julio: “Esperemos que sea un periodo íntegro”

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia le pide “consejos” a Ivo Ezeta, expareja de Shirley Arica, tras admitir que se puso “celosito”

Pablo Heredia le pide “consejos” a Ivo Ezeta, expareja de Shirley Arica, tras admitir que se puso “celosito”

Pamela López responde a Rebeca Escribens tras minimizar evento con su fandom: “Existo acá en la Tierra, tengo un DNI”

Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

Shirley Arica revela la condición que le planteó a Pablo Heredia para tener intimidad: “Él lo entendió perfectamente”

Yorgelis Delgado, actriz de Entre tú y yo, es reportada como desaparecida tras el terremoto en Venezuela: fans peruanos expresan su tristeza e incertidumbre

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 3

Expulsión de Raúl Ruidíaz por manotazo contra rival en Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

Los clasificados a los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3