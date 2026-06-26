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Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

En una entrevista, Mariella afirmó que la ruptura fue “lo mejor” para Thalía y criticó a Diego por no medir el impacto de lo que dice.

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Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”.
Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”.

Mariella Zanetti se pronunció sobre la polémica entre Thalía Bentín y Diego Chávarri y tuvo palabras de apoyo para la joven. La actriz llegó al programa de streaming Q’Bochinche’ y, al referirse al caso, sostuvo que Bentín atraviesa una situación difícil, pero que —en su opinión— terminó alejándose de un escenario que pudo ser peor.

En ese contexto, Zanetti cuestionó el manejo mediático del exfutbolista y lo calificó con dureza: “Considero que es bruto”, dijo, al afirmar que actuó sin pensar en las consecuencias para la madre de una hija.

“Me solidarizo con ella”: el mensaje de Zanetti para Thalía Bentín

Zanetti abrió su comentario con un mensaje de respaldo hacia Bentín. “Además, me solidarizo con ella por todo lo que está pasando, porque no es fácil, chicos”, señaló.

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Luego planteó que, pese al dolor, la ruptura pudo evitarle un compromiso mayor: “Si bien es cierto, creo que es lo mejor que le ha podido pasar a Thalía. De verdad, hijita, es lo mejor que te ha podido pasar”.

En su reflexión, remarcó el escenario que, a su juicio, habría complicado más a Bentín: “Lo peor hubiera sido que avance ese compromiso, que termines teniendo un hijo con él, una familia, con que te enganches más, que tu hija se enganche más”.

Mariela Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”

“Me decepcionó”: por qué criticó a Diego Chávarri

Durante la conversación, Ric La Torre mencionó el ruido mediático alrededor de Chávarri y el caso. Zanetti aprovechó para explicar qué fue lo que, según ella, la decepcionó del exfutbolista.

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“¿Sabes qué es lo que más pena me dio y lo que me ha decepcionado bastante de Diego? Y que en algún momento, cuando me lo encuentre, se lo voy a decir”, comentó.

Sin embargo, aclaró que no lo percibe como “una mala persona”, sino como alguien que actúa sin medir consecuencias. “Yo no considero que él sea una mala persona, considero que es bruto”, afirmó.

“Es bruto”: el calificativo y la crítica por sus declaraciones

Zanetti insistió en su evaluación y la aterrizó a un ejemplo: el contraste entre lo que, según ella, Chávarri dijo de Bentín en un momento y lo que habría dicho después.

“Te lo juro. Es bruto, que le falta, que no piensa, porque cómo se va a sentar primero a decir que es el amor de su vida y le tengo cariño y después diga ‘ojalá te voten de la chamba’”, sostuvo.

En esa línea, agregó que, si él sabía que Bentín trabaja para mantener a su hija, debió manejarse con más prudencia: “Si realmente sabes que trabaja para mantener a su hija, entonces por lo menos te metes la lengua donde sabes y quedas como un caballerito”.

Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”.
Mariella Zanetti apoya a Thalía Bentín y lanza dardo contra Diego Chávarri: “Es un bruto”.

El contexto: Bentín responde tras la exposición de chats

Los comentarios de Zanetti se dan en un contexto de tensión pública. Thalía Bentín se pronunció luego de que Diego Chávarri difundiera fragmentos de conversaciones privadas en un pódcast para explicar su versión del fin de la relación.

Tras ese episodio, Bentín publicó un mensaje en Instagram en el que marcó distancia y dejó clara su postura frente a versiones ajenas.

“No gasto energía aclarando mentiras ni discutiendo versiones que otros necesitan para sostenerse. La verdad no se defiende. No se grita. No se negocia. No persigue aprobación, simplemente ES. Y siempre ALCANZA. Quien necesita mentir para sostenerse, ya se delató solo”, escribió.

Una opinión frontal que alimenta el debate

La intervención de Mariella Zanetti se sumó a la ola de reacciones que sigue creciendo alrededor de Chávarri y Bentín. En Q’Bochinche’, su postura fue clara: solidaridad con Thalía y crítica directa a Diego por el manejo de declaraciones y el impacto que estas pueden tener en la vida personal de una madre.

La frase “es un bruto” quedó como el titular más contundente de su comentario y reactivó el debate sobre los límites de ventilar temas privados en plataformas digitales.

n Q’Bochinche’ se solidarizó con Thalía Bentín y disparó contra Diego Chávarri con una frase que se viralizó: “Es un bruto”.
n Q’Bochinche’ se solidarizó con Thalía Bentín y disparó contra Diego Chávarri con una frase que se viralizó: “Es un bruto”.

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