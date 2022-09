‘La Voz Senior’: Cantante de buses no logra convencer al jurado, pero sorprende por su inesperada reacción

Miguel Angel Montero se presenta en La Voz Senior | Latina

‘La Voz Senior’ presentó un nuevo programa en busca de grandes talento de la tercera edad. Sin embargo, como cada noche, hay quienes si logran convencer al jurado y otros que aún necesitan un poco más de práctica para pasar a la siguiente fase, como fue el caso de Miguel Ángel Montero de 68 años.

El participante se mostró muy escueto en su forma de hablar. Desde el inicio confesó que su vida lo llevó a cantar en las calles luego de renunciar a su trabajo en un ferrocarril. Se hace llamar el solitario, pero su vida ahora la dedica a cantar en el jirón Cuzco.

“Me hago llaman el solitario porque siempre paro solo, soy divorciado, como solo, veo televisión solo. Esperando un cariño, pero ya me cansé de esperar y ahora me he quedado solo. Empecé a cantar en lo carros porque renuncié al ferrocarril pensando que iba a estar mejor pero no había contratos. Entonces, comencé a subirme a los carros, la primera vez fue difícil porque no estaba acostumbrado”, expresó.

Reveló que en su rutina está levantarse a las 6:00 horas para comenzar a armar su equipo y luego llegar a la cuadra 4 del jirón Cuzco donde se sienta y ya no se mueve, mientras canta en los buses por más de seis horas seguidas.

Participante de 'La Voz Senior' sorprende con su reacción. (Latina)

Pero, antes de llegar al escenario, Miguel Ángel revela que su participación en este escenario es para despedirse de los concursos y la televisión. Aunque aseguró que no deseaba ser ganador, esperaba hacerse conocido.

“En este programa quiero despedirme de los concursos de la televisión. Puede ser un trampolín a que otros me vean, quiero gozar mis últimos momentos en La Voz Senior, porque me gusta su ambiente, su orquesta. A veces dio Dios Mío ayúdame a conseguir algo. Yo no quiero ser ganador, quiero hacerme conocido”, confesó mientras caminaba al escenario.

Tras su interpretación en el escenario, ninguno de los entrenadores volteó su silla y esta decisión frustró al participante. Desde el inicio, se mostró molesto y cuando Eva Ayllón lo animó a volver en una revancha, Miguel Ángel solo atinó a decir que no volvería y que la próxima vez que se vieran será en el cielo. De inmediato salió del escenario bajo los aplausos del público.

René y Daniela dieron su opinión

Luego de esta presentación, el entrenador René Farriat y Daniela Darcourt lamentaron la actitud del participante aunque lo intentaron comprender. Ambos expresaron su sentir tras lo vivido en el escenario.

Entrenadores hablan de la salida de Miguel Ángel | La Voz Senior Latina

“Fijándome en la reacción de Miguel Ángel no es fácil pararte ahí para que te juzguen. Yo pienso que no debería molestarse, entiendo que es diferente, son personas mayores, que llevan muchos años siguiendo ese sueño y quizá que nosotros no volteemos les cause una frustración grande”, señaló René.

Por su parte, Daniela Darcourt señaló que no le pareció lo correcto. “Es una penita ver que el señor Miguel Ángel se vaya así del escenario, creo que no fue la actitud correcta. Esta competencia nuestra todos los lados posible del participante”, sentenció.

