‘La Voz Senior’: Eva Ayllón se emocionó con participante que interpretó su tema ‘Ya no más’

Eva Ayllón se emociona con canción de participante de 'La Voz Senior'. Latina Tv

En la edición de la noche del 7 de agosto de la segunda temporada de ‘La Voz Senior’, la entrenadora Eva Ayllón se emocionó hasta las lágrimas debido a que una concursante cantó una composición suya ‘Ya no más’ que fue internacionalmente conocida por Susan Ochoa, al cantarlo en el festival de Viña del Mar.

Luego de que la concursante Flor Trujillo, de 63 años, terminara de interpretar el tema, la exitosa cantante criolla se conmovió mucho y le dijo que su perfomance había tocado muchas fibras en ella.

“Qué bonita interpretación Flor, estoy emocionada, doy gracias a Dios por esta oportunidad, por los músicos. ‘Viejito’ (Rodríguez) nuestro tema, este tema lo compusimos para Susan Ochoa, una espectacular cantante y tú lo haces de una manera muy tuya, me has dado una idea como debo cantarlo yo. Bienvenida a ‘La Voz Senior’”, comentó la intérprete del tema ‘Mal paso’.

Eva Ayllón se emociona con interpretación de su tema 'Ya no más' en la voz de una concursante de 'La Voz Senior'.

Como es de esperarse, la primera en voltear fue la jurado Eva Ayllón, luego le siguieron los entrenadores René Farrait y Raúl Romero, lamentablemente a Daniela Darocurt la bloquearon y eso impidió que peleara por tener a la participante en su equipo.

La cantante criolla le prometió a Flor Trujillo que si pasaba a su equipo y llegaban a la gran final podría grabar con ella en su productora Aylloncito Producciones.

Por su lado, René le consultó si dedicaba al canto profesional y Flor comentó que no, pero si hacía tributos justamente a Eva Ayllón porque tenía que mantener a sus tres hijos, ya que era madre soltera.

“Siempre soñé conocer a Eva Ayllón es un honor estar delante de todos y cuando Eva llegó a cantar a Chimbote por ‘San Pedrito’, no pude acercarme a ella y pedirle un autógrafo. Porque yo quería ser como ella, cantar y tener esa disciplina. Quiero agradecer a ‘La Voz Senior’ porque me permite hoy abrazar a la señora Eva, no sabe cuánto la amo”, expresó Trujillo,

Flor Trujillo participó en la audiciones a ciegas de 'La Voz Senior' con el tema 'Ya no más'.

Eva, Daniela y Raúl se acercaron a Flor para darle un fuerte abrazo, sobre todo Eva que estaba muy emocionada de conocer a una fan tan linda. Además, le regaló su huayruro de la suerte que entrega a todos los que entran a su equipo.

La participante hasta ese momento no había escogido a su coach y Raúl se lo hizo recordar, pero ya todos sabían que iba a escoger a la ‘Maestra Eva’ porque es su sueño cantar con ella.

Flor Trujillo de Chimbote, se graduó de abogada a los 60 años y ahora es licenciada en Derecho, jamás dejó de creer que podía ser una profesional y ahora está concretando otro sueño, cantar y demostrar a todos su talento.

“Me he sentido muy feliz, es algo tan enorme que estoy viviendo, agradezco a Dios y a mis hijos, a todos mis amigos que me impulsaron de estar aquí, estoy inmensamente feliz”, comentó Trujillo a sus familiares cuando llegó a la sala de los familiares del formato de Latina televisión.

¿En qué canal puedo ver La Voz Senior?

La Voz Senior se transmite a través de Latina Televisión.

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 702 (HD)

Claro TV/ Canal 2

Best Cable: Canal 2

¿Cómo ver La Voz Senior en digital?

Puedes ver La Voz Senior a través de Latina Play descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. También puedes acceder a la señal en vivo por medio de Internet AQUÍ.

SEGUIR LEYENDO

‘La Voz Senior’: Participante se quiebra al hablar del amor que siente por sus hijos y emociona al jurado