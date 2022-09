Un día después de la muerte de la reina Isabel II: periodista peruana cuenta cómo se vive este suceso desde Inglaterra

Buckingham de luto tras el deceso de Isabel II. REUTERS/Andrew Boyers

La noticia de la muerte de la reina Isabel II conmocionó a todo el mundo el pasado jueves. En Reino Unido, miles de personas se movilizaron para asistir a los funerales de la monarca. La periodista y comunicadora peruana María Pía Arriola vive desde hace unos años en Inglaterra. Desde la ciudad de Woking, en el condado de Surrey, a media hora de Londres, nos da una mirada de cómo vive su entorno este suceso histórico.

Señala que el luto general no se ha sentido tan fuerte, y por lo que ha vivido en las últimas horas no ha visto mayor conmoción. “Lo que sí he notado en amigos que son de aquí, en las noticias y en mis compañeros de trabajo, es que dicen que no son fans de la realeza, ni pro monarquía, pero que les da pena porque era una mujer admirable, muy buena y valiente. Todos tratan de marcar que no están a favor de la monarquía, pero sí a favor de ella como una mujer ejemplar”, señala.

Incluso, cuenta, amigos que son progresistas, y que uno imaginaría que la noticia del deceso de la reina les sería indiferente, mostraron su respeto por la figura de Isabel II. Comentan que su muerte va a dejar un vacío insondable en el país. “La veían como algo parecido a la abuelita de la Nación”.

Aunque se sabía que su salud estaba resquebrajada y que tenía 96 años, Arriola considera que la noticia fue un shock para la mayoría. Sobre todo porque dos días atrás la reina estuvo con la primera ministra, salieron en una foto, y todo parecía estar bien.

Los seguidores de la reina llegan a Londres a mostrar su respeto. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Diez días de luto

La especialista en medios de comunicación, campañas y cambio social explica que se han suspendido todas las actividades oficiales, por el luto general de diez días.

“Han dicho que es a discreción, y cada uno se reserva el derecho a guardar el luto como quiera. Pero, por ejemplo, en el edificio donde vivo, comunicaron las condolencias a la familia real y cancelaron las actividades como clases de baile y yoga”, refiere. Cree que la mayoría tomará similares medidas.

“Creo que es un buen momento para repensar el rol de la monarquía en pleno siglo XXI en el año 2022, para nosotros es difícil entender ese concepto, pero para qué sirve. Imagina ser una persona de alguna de las colonias del Reino Unido, no deben guardar un sentimiento positivo por la Corona. No es que sientan pena, necesariamente”, expresa.

La reina Isabel II dejó de existir a los 96 años. REUTERS/Andrew Boyers

Testimonios

María Pía recogió algunas sensaciones de amigos británicos que expresan cómo viven este momento.

Chloe (Inglaterra)

“Creo que siempre es triste cuando alguien muere y sé que trabajó incansablemente en su reinado, aunque no soy una gran seguidora de la realeza. Estoy triste por la familia, porque han sufrido una pérdida y eso nunca es fácil. Solía agradarme la familia real y sentirme orgullosa de ellos, pero en los últimos años mi opinión ha cambiado. Poseer tanta riqueza cuando hay tanta pobreza en el mundo y no hacer más por ello, no me sienta para nada bien. No hay necesidad de tener tanto y no hacer nada significativo al respecto. Y no hablo específicamente de la reina, sino de la institución monárquica en general. Pero sí diría que es el fin de una era y es increíble que ella haya reinado 70 años. Ciertamente, fue una mujer valiente y estoica”.

Alex (Inglaterra)

“No soy fan de las monarquías, pero me entristece que una mujer tan admirable como ella haya partido. Es la única de su familia de la que nadie ha dicho nada malo. Por el contrario, ha tratado de construir puentes y mantener buenas relaciones”.

Chris (Irlanda)

“Creo que fue una extraordinaria mujer que debería ser respetada por el servicio que le dio a su país por siete décadas y nunca dijo nada malo acerca de nadie. Además de ser probablemente la responsable de mantener a la Mancomunidad unida. Creo que su familia la ha decepcionado y que un par de ellos debería estar en la cárcel. Creo que el nuevo rey encontrará difícil mantener las cosas en su lugar ya que creo que la monarquía en general es algo obsoleto. También creo que es tiempo de cambios, para bien o para mal. Es un hermoso tiempo para estar vivo y ser testigo de las cosas que pasan”.

Rachel (Inglaterra)

“Es un día muy triste, es un día triste para todos. Mi hija nos avisó ayer que la reina había fallecido y que todo era un caos. Al inicio pensamos que estaba exagerando, pero ahora que ha pasado creemos que el país no será el mismo nunca más. No soy partidaria de la realeza, pero creo que la gente tiene razón, una mujer fuerte nos ha dejado y eso hace que este sea un día muy triste”.

