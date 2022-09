La relación amistosa de la reina Isabel II y Paddington, el osito más famoso del Perú, cuando fue el jubileo

La Reina Isabel II y el oso Paddington tomaron el té juntos durante el jubileo. Video: BBC

Hoy se anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años en el castillo de Balmoral, en los Highlands de Escocia. La monarca estuvo rodeada de su familia para darle el último adiós mientras los británicos se preparan para decirle adiós. Hay un personaje que estuvo relacionado con la soberana y que, incluso, apareció durante su jubileo, el oso Paddington que, según su creador Michael Bond, proviene de Perú.

Elizabeth Alexandra Mary —nombre de la reina— tuvo una reunión ficcional con el carismático personaje con quien se sentó a tomar el té como parte de los festejos de su 70 aniversario en el trono en 2022.

En el video, el oso Paddington utilizó su peculiar saco azul junto a sus botas rojas y un sombrero del mismo color y, como es característico de su parte, cometió algunas travesuras en el Palacio de Buckingham, que en realidad se filmó en el Castillo de Windsor.

En algún momento, el animal le mostró a la monarca un sándwich de mermelada que llevaba en el sombrero para emergencias, por lo que la reina Isabel II también abrió su bolso y le mostró el mismo alimento. “Guardó el mío, aquí, para más tarde”, comentó Elizabeth. “Feliz jubileo, señora, y gracias por todo”, le dijo el personaje de ficción.

Finalmente, la monarca y el oso Paddington comenzaron a golpear con sus cucharas las tazas de té al ritmo de We will rock you de Queen y le dieron pase al grupo, con el vocalista Adam Lambert.

El oso Paddington es de origen peruano, según el creador, el británico Michael Bond. (YouTube)

Cuando la familia del célebre personaje infantil la vio con la monarca se sintieron muy orgullosos, dijo Karen Jankel, hija de Michael Bond. “Toda la familia todavía está entusiasmada”, mencionó después de que se emitió, y compartió que su difunto padre le habría “encantado”, dijo a la agencia de noticias PA.

Por su parte, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado para explicar que la reina no había querido perder la oportunidad de tomar el té con Paddington, pues le pareció “demasiado divertida” y agregó que “su majestad es bien conocida por su sentido del humor, por lo que no debería sorprender que haya decidido participar en el sketch”.

Por el fallecimiento de la reina Isabel II, la cuenta oficial de Paddington se despidió de la monarca: “Gracias, señora, por todo”.

Relación del oso Paddington con Perú

Paddington fue creado por el escritor británico Michael Bond, que falleció a los 91 años en 2017. La relación del osito con Perú se da en 1958 cuando el británico publicó el cuento Un oso llamado Paddington y narra cómo la familia Brown, que tienen una tienda en la estación de tren, se encuentra con el personaje escondido entre los sacos de correo.

Él, quien se muestra muy amable, les cuenta que había llegado al territorio inglés como polizón desde “los oscuros bosques del Perú” y allí vivía con su tía Lucy. Además, se especifica que es “un cortés y educado oso peruano”.

La estatua del oso Paddington se encuentra en el parque Salazar, en el distrito limeño de Miraflores.

Los libros acerca de Paddington ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, ha sido traducido a más de 40 idiomas y ha lanzado 2 películas, que ha recaudado millones de dólares en taquilla, con una tercera parte ya en marcha; todos con la voz del actor Ben Whishaw.

En 2015, Jankel llegó al Perú para inaugurar una estatua del célebre personaje infantil en el parque Salazar en Miraflores. Allí se tomó una foto con el oso, de origen peruano, y algunos profesores de secundaria de escuelas públicas peruanas que se capacitaron en el Reino Unido.

“El oso Paddington es un símbolo de la fuerte relación entre Perú y el Reino Unido, y un icono del inglés británico alrededor del mundo”, mencionó la embajada británica en un comunicado.

SEGUIR LEYENDO