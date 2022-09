Jorge Montoya pide que Freddy Díaz sea desaforado: “Debe darse un ejemplo en el Congreso”

Congresista de Renovación Popular se mostró a favor de desafuero contra Freddy Díaz por acusación de violación sexual. (Infobae Perú).

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) se mostró en total acuerdo de que su colega Freddy Díaz sea desaforado del Congreso de la República. Sus declaraciones se dieron luego que se anunciara la suspensión de funciones parlamentarias por 120 días al acusado de violación sexual.

En entrevista con RPP Noticias, Montoya consideró que es necesario que se de “un ejemplo en el Congreso de buscar las cosas limpias totalmente”, por lo que dijo estar de acuerdo de retirarle la exención que goza como parlamentario a Freddy DÍaz.

Con 99 votos a favor, el último miércoles, el Pleno del Congreso resolvió suspender al congresista Diaz quien está implicado en una denuncia por violación sexual a una trabajadora del Parlamento.

Dicha decisión tomó como sustento el informe final de la Comisión de Ética del Congreso que concluyó que se ha acreditado que el congresista bebió licor en su oficina el 26 y la madrugada del 27 de julio, según su propio testimonio, y que mantuvo relaciones sexuales con la agraviada.

También señala que se acreditó que el legislador fue denunciado penalmente por su trabajadora, por el delito contra la libertad sexual de persona en estado de inconsciencia o la imposibilidad de resistir, y que la conducta del legislador atenta contra la buena imagen y reputación de la institución parlamentaria.

Reacción de Freddy Díaz

Tras conocer su suspensión por atentar los códigos de ética del Poder Legislativo, el expulsado parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP) negó ser culpable del delito de violación sexual, aunque aceptó la sanción únicamente por haber ingerido licor dentro del Parlamento por lo que confesó que también votó a favor de la moción.

“Yo también voté a favor de la suspensión porque considero que es un hecho lamentable. Soy consciente, y lo he reconocido en la Comisión de Ética, la vulneración a las buenas costumbres, a las buenas conductas, al Código de Ética parlamentario al cual me allané”, señaló Freddy Díaz para el mencionado medio.

Díaz calificó de “injusto” que se le haya señalado como el culpable de haber violado a una trabajadora del Parlamento, pese a que existe un vídeo donde se le ve encerrando con llave a la presunta víctima tras haber permanecido por bastante tiempo en una habitación, según el material registrado por un testigo de aquel día.

“En estas últimas semanas se me ha sindicado de culpable y no me parece justo. Lo rechazo porque nunca he incurrido en ese tipo de delitos. Nunca he cometido un delito de esa naturaleza. Nunca lo haría, y en ese proceso vamos a demostrarlo”, mencionó.

El parlamentario también mostró sus intenciones y anhelos de volver a sus funciones en el Congreso de la República. “Definitivamente que sí (espera regresar) porque hay mucho por trabajar. Yo creo que soy un ser humano. Cometí un error, pero esos errores tenemos que superarlos. Es una acusación (violación sexual), no quiere decir que sea una sentencia y que sea culpable. Eso se demostrará en el proceso”, apuntó.

Cabe recordar que, tras hacerse pública la denuncia contra Freddy Díaz, el congresista no respondió de manera inmediata a la acción de justicia apenas tuvo conocimiento de la acusación a fin de esclarecer los hechos imputados en su contra. Luego de cinco días se presentó en el Poder Legislativo asegurando que estaba de vacaciones por feriado de Fiestas Patrias y por eso no respondía llamadas.

