Presidenta de asociación de niños con cáncer denunció que Pedro Castillo los “utilizó políticamente”

Pacientes con cáncer se emocionaron al recibir supuesto donativo que hasta la fecha no se concreta.

Todo lo anunciado por el presidente de la República, Pedro Castillo, fueron solo promesas. Así lo denunció hace algunas horas María Lumbre Figueroa, Presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, durante una entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, hace algunos meses el jefe de Estado, organizó un evento para recibir en las instalaciones del Palacio de Gobierno a un grupo de niños que padecen esta penosa enfermedad. Ante sorpresa de la prensa y de todos los presentes, el mandatario les ofreció una serie de beneficios, entre ellos, entregarles una fuerte suma de dinero.

Lo lamentable, según detalló la titular de esta institución, es que Castillo Terrones, solo “los habría utilizado políticamente” y nunca hizo efectivo el cheque 4 mil millones de soles que prometió a los menores para sus tratamientos y operaciones pendientes.

“Sí (nos utilizó) porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente”, indicó durante su participación en RPP.

Aseguran que no hizo efectivo cheque que entrego en mayo de este año.

“Él no sabe lo que es vivir a diario con un niño con cáncer. No puedo ni explicar el dolor que se siente al ver cómo un hijo se está muriendo y tú no puedes hacer nada porque este país no te permite hacer nada. No hay presupuesto para esto, solo nos dicen ‘esperen’”, añadió muy consternada.

Promesa incumplida

Todo sucedió en mayo pasado, cuando el mandatario anunciaba ante los medios de comunicación una importante cantidad de dinero que sería destinado para la atención oncológica de cientos de niños. La visita a Palacio de Gobierno se concretó luego de su participación en el programa de Andrés Hurtado, transmitido por Panamericana Televisión.

“El presidente llama al programa, se dirige a la asociación y nos invita a Palacio para apoyar a los niños con cáncer. Hasta ahí quedó todo y pasó cerca de dos meses y medio y el presidente nunca se comunicó nuevamente”, explicó la demandante.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de los encargados de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer nunca se hizo la entrega de dicho monto. Por lo cual, luego de varios meses de espera, la noche del último martes 6 de setiembre, María Lumbre Figueroa se presentó en RPP y aseguró que Pedro Castillo los “utilizó” para levantar su imagen.

Pero eso no es todo, durante la entrevistada también criticó al ministro de Educación por involucrarse en el tema y tratar de defender al jefe de Estado asegurando que en ese momento “no tomó en cuenta la coyuntura interna y externa”.

Presidente Castillo prometió fuerte suma de dinero para niños con esta enfermedad.

“Me parece un argumento pobre, deshumanizado. Cómo es posible que un presidente o ministro pueda declarar de esa manera. ¿La vida de un niño no vale nada? estamos hablando de un presidente de un país y que no haya pensado en ningún momento en los niños. Solo pensaba en conseguir la mayor cantidad de adeptos para él”, declaró indignada.

No hay dinero

Por su lado, al ser consultada sobre el polémico tema, la congresista Norma Yarrow indicó que el Ministerio de Economía le reveló que no existe el presupuesto prometido por el presidente Pedro Castillo para destinarlo inmediatamente en favor de los pacientes con cáncer.

Asimismo, la legisladora comentó que envió un documento oficial al ministro de Economía, Kurt Burneo, para conocer las fechas de las transferencias a la institución beneficiada, sin embargo el funcionario solo le reenvió una copia del memorando de la Dirección General del Presupuesto Público que indica que no se cuenta con la totalidad de lo que se había prometido.

