Pedro Castillo se reunió con personas con habilidades diferentes: “Las políticas del Perú nos han visto como objetos”

Pedro Castillo se reúne con personas con habilidades diferentes|VIDEO: TV PERÚ

El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con algunas personas con habilidades diferentes en el Palacio de Gobierno. En esta oportunidad, estuvo junto a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila Moscoso, a quien pidió realizar un nuevo padrón y actualizarlo.

“ Las políticas del Perú no han mirado a la persona, nos han visto como objetos, no como verdaderos sujetos, como parte desactiva del país (…) creo importante señora ministra que debemos hacer un reempadronamiento y actualizar, tener un padrón actualizado de los hermanos con discapacidad. Eso tenemos que hacerlo mano a mano, no puede quedar ninguna persona atrás”, indicó el mandatario.

Además, mencionó que si es necesario hacer cambios al personal para ejecutar dichas disposiciones, que se realice. “Hay que transparentar los presupuestos y que sea más para las personas con discapacidad, no para los que administran. Señora ministra hay que corregir estas prácticas burocráticas que hacen mucho daño a la administración y no permiten avanzar”, sustentó.

En este sentido, pidió que se instale una mesa de trabajo con este grupo para que puedan exponer sus necesidades y así sean atendidos.

Pedro Castillo se reunió con personas con habilidades diferentes. Foto: TV Perú

“La forma más inmediata de atenderlos y transparentar los presupuestos de atención con los demás ministerios, no se hará realidad si no se instala una mesa de trabajo con ustedes. Que se instale esta mesa de trabajo de inmediato para que esa gente que está dispuesta en los sectores, en los rubros salgan y se encaminan con resultado para que atiendan a los hermanos en cada una de las regiones. Cómo es posible tener compañeros y hermanos que tienen que viajar para reclamar un derecho Constitucional”, declaró.

Asimismo, el mandatario determinó que hará un seguimiento personalizado a los ministerios para que se cumpla lo mencionado, como también invitó a las personas reunidas en la residencia presidencial volver de aquí a un mes para informen si fueron atendidas.

El jefe de Estado, además, se comprometió a llevar estas solicitudes al Consejo de Ministros. E incluso mencionó que gestionará una reunión con los titulares de la cartera, en caso sea necesario.

En silencio

El jefe de Estado fue citado el 5 de agosto para rendir sus declaraciones ante el Ministerio Público acerca de Petroperú y la salida repentina del Ministerio del Interior de Mariano González. Sin embargo, decidió guardar silencio a pesar de que había indicado que colaboraría con la justicia. Aunque esta misma decisión la tomó cuando acudió a la Fiscalía para declarar sobre el caso de supuestos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

ACTUALIZACIÓN. El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció el lunes ante la Fiscalía, que le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno, pero se negó a responder acogiéndose a su derecho constitucional de guardar silencio.

