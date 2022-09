Jorge Montoya: “No nos interesa la popularidad en nuestros actos o posiciones políticas”

Congresista Jorge Montoya durante una visita al distrito del Rímac.

Las posiciones se han mostrado divididas tras la censura de Lady Camones de la presidencia del Congreso de la república. Ante la ola de críticas registradas en redes sociales, el representante de Renovación Popular, Jorge Montoya, utilizó su cuenta de twitter para respaldar la decisión de retirar a la representante de Alianza para el Progreso del cargo que ostentó por poco más de un mes.

“No nos interesa la popularidad en nuestros actos o posiciones políticas”, escribió esta tarde a modo de respuesta “a todos los cibernautas y usuarios de Twitter que expresan su desacuerdo por la censura de la presidenta del Congreso”. Asimismo, indicó que sus acciones no se han visto motivadas por algún cálculo político. Cabe recordar que Montoya siempre se mostró en contra de que APP asumiera la presidencia del Parlamento.

Según el vocero de Renovación Popular su trabajo está guiado por “la moral, los principios y la ética que deben tener todos los congresistas, en especial en ese cargo que nos representa a todos en el Congreso”. Por su parte, la bancada celeste cuenta con representación en la Mesa Directiva a través de Alejandro Muñante, quien asumió la tercera vicepresidencia tras la renuncia de Wilmar Elera.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. (Foto: Infobae/Carlo Fernández)

Así como lo señaló anoche tras la decisión de censurar a lady Camones, Montoya insistió en que la nueva cabeza del Congreso “debe ser de la oposición”, pero resaltó que “no de boca sino que lo haya demostrado con sus actos”. Cabe recordar que en el 2021, el vocero de Renovación Popular tentó la presidencia del Parlamento; sin embargo, solo obtuvo nueve votos y no consiguió el respaldo mayoritario de su bancada.

Inician las negociaciones

El cargo de presidente del Congreso ha sido declarado en vacancia tras la censura de Lady Camones. Durante la presidencia interina de Martha Moyano las bancadas deberán negociar si presentarán por su cuenta un candidato o encontrarán una figura de consenso que pueda sumar los votos necesarios para la presidencia. A menos de un día de la salida de Camones no se ha mencionado un nombre en particular por parte de una bancada.

“Esperamos que haya un buen presidente, candidato para ser presidente del Congreso y que salga de la oposición. Esto tiene que quedar claro para los del Gobierno, los oficialistas. Para que exista un balance de poderes, el presidente del Congreso tiene que ser de la oposición, no puede ser del Gobierno”, declaró el congresista Montoya ante la prensa.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular.

Para el representante de Renovación Popular, el Parlamento no puede estar en manos del oficialismo “porque estaríamos en una dictadura y eso no lo queremos. Hemos venido acá para luchar contra el comunismo y las dictaduras, no para aceptarlas”. El reto para el congresista es que la oposición y el oficialismo encuentren “a alguien que pueda representar eso en el Congreso y salir adelante. Tiene que quedar claro, no puede haber ningún tipo de debilidad”.

Por su parte, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se mostró a favor de una eventual postulación de Gladys Echaiz, quien a mediados de julio anunció su renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso. Si bien postuló a la presidencia del Parlamento, no superó la primera votación. Durante el transcurso de la mañana no se ha mencionado otro nombre, pero se espera que las bancadas hayan llevado a cabo reuniones a fin de llegar a un acuerdo como equipo parlamentario y plantear posibles alianzas con otras bancadas.

