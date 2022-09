APP respalda a Lady Camones pese a censura como presidenta del Congreso: “Ratificamos su labor”

Lady Camones, presidenta del Congreso de la República. (Andina)

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) mostró su apoyo incondicional a Lady Camones tras ser censurada y sacada del cargo de presidenta del Congreso, luego que se filtraran dos audios en donde César Acuña le solicita que interceda en darle visto bueno a unos proyectos que lo beneficiarían en su campaña electoral.

Mediante un comunicado, la bancada de APP dejó en claro el respaldo a Camones Soriano y rechazaron “enérgicamente el ataque del que viene siendo objeto por parte de un sector que cuestiona su postura de oposición” a la gestión del actual Gobierno de Pedro Castillo.

“Los integrantes del grupo parlamentario Alianza para el Progreso respaldamos la labor que viene desempeñando Lady Camones (…) Exigimos no engañar a la población con afirmaciones falsas y tendenciosas sobre el funcionamiento de los trámites parlamentarios”, se lee en el pronunciamiento.

En esa misma línea, la agrupación política mencionó que “no se puede hacer creer” que una persona pueda disponer a los 130 congresistas a tomar posiciones de cómo votar en Las distintas instancias del Parlamento.

Congreso de la República aprobó por mayoría la censura contra Lady Camones

“Exhortamos a la ciudadanía a estar alertas frente a posiciones y ataques que solo están buscando desestabilizar y romper las relaciones del Bloque Democrático”, acota.

Antes de culminar con este comunicado, el partido Alianza para el Progreso, respaldaron las reuniones que tuvieron como partido bajo el argumento de que solo se tratan de “puntos de interés público nacional, regional y local; y se definen posturas y estrategias políticas”.

Además, cuestionaron las declaraciones de Aníbal Torres, quién solicitaba la renuncia de Lady Camones por presunto delito de “tráfico de influencias”

“Rechazamos las irresponsables afirmaciones del premier, que confunde el debate político al interior de un partido con la conducción del Congreso. Irresponsable y peligrosamente, busca criminalizar el debate político”, precisó.

Pronunciamiento de APP en respaldo a Lady Camones

Heidy Juárez renuncia a la bancada APP

Heidy Juárez tomó la decisión de dar un paso al costado y renunciar a la bancada del partido político Alianza para el Progreso , luego que esta organización anunciara su expulsión al determinar que ella fue quien filtró un audio en donde se le escucha dialogar a Lady Camones con César Acuña.

“Comunicarles que he presentado mi renuncia a la bancada de Alianza para el Progreso. Con el dolor de mi corazón he hecho esa acción porque he visto transgredido mi derecho a defensa al no ser escuchada ni ser tomada en cuenta en lo absoluto a pesar de que me puse a disposición del partido para realizar todas las investigaciones”, aseveró ante la prensa.

Heidy Juárez indicó que se está intentando salvar a alguien al señalarla como la culpable de grabar la conversación entre Lady Camones y César Acuña.

“El partido no me explica nada, no me da ninguna razón. Estoy exigiendo que en 48 horas me dé las pericias técnicas. “Pido que, por tranquilidad en mi bancada, acepten mi renuncia. Quiero irme tranquila, pero sí haré acciones legales para descubrir quién es el topo porque el topo se queda en APP. No soy yo, lo niego rotundamente. El topo que mencionan el señor (Luis) Valdez y Richard Acuña se queda en APP. Las cosas que han pasado van a seguir pasando”, precisó.

