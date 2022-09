Inversiones mineras en Perú sumaron US$ 2.781 millones entre enero a julio

Los rubros que impulsaron a la inversión fueron equipamiento minero (42.4%), exploración (44.5%), desarrollo y preparación de minas (36.1%).

Entre enero a julio del 2022, las inversiones mineras en Perú sumaron US$ 2.781 millones, que significó un incremento de 9.9% en comparación a similar periodo del año pasado (US$ 2.530 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Boletín Estadístico Minero (BEM), elaborado por la Dirección de Promoción Minera del Minem, precisó que solo en el mes de julio, las inversiones mineras sumaron US$ 439 millones, registrando un aumento de 4.9% en contraste a lo reportado en idéntico mes del año pasado (US$ 419 millones).

También, resaltó que, cuatro de los seis rubros de inversión reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados: Equipamiento Minero (42.4%), Exploración (44.5%), Desarrollo y Preparación de minas (36.1%).

Un análisis a detalle, indicó que el rubro Planta Beneficio sumó US$ 107 millones en julio de 2022, significando un aumento de 6.3% en comparación a lo registrado el mes previo (US$ 101 millones).

Mientras la inversión en Equipamiento Minero, en este mismo mes, ejecutó US$ 69 millones, evidenciando un incremento de 42.4% respecto a lo declarado en julio del año previo (US$ 49 millones).

En tanto, en el rubro Exploración se invirtió US$ 37 millones en julio, reflejando un crecimiento de 44.5% en comparación a lo reportado en idéntico mes del año 2021 (US$26 millones).

En cuanto la inversión en Infraestructura, fue de US$ 114 millones, mostrando una disminución de 24.1% en contraste a lo registrado en el mismo mes del año pasado (US$ 151 millones).

Respecto a la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación, en julio ascendió a US$ 73 millones reportando un incremento de 36.1% en contraste a lo declarado el mismo mes del año anterior (US$ 54 millones).

La inversión en el rubro Otros sumó US$37 millones en julio de 2022, evidenciando un crecimiento significativo de 91.1% respecto a lo reportado en julio del año previo (US$ 20 millones).

A nivel de inversión de empresas, Anglo American Quellaveco S.A. se mantiene en primer lugar con US$ 705 millones (25.4%). La Minera Antamina S.A. ocupa la segunda ubicación con US$ 225 millones (8.1%) de participación. En tercer lugar, Minera Yanacocha S.R.L. con US$ 172 millones (6.2%) y en cuarta posición, Southern Perú Copper Corporation con US$164 millones (5.9%). Las cuatro empresas representan en conjunto el 45.5% de la inversión ejecutada total.

El valor de las exportaciones mineras metálica y no metálica fue de US$ 3.644 millones.

Exportaciones de productos mineros

En el mes de junio del 2022, el valor de las exportaciones mineras metálica y no metálica fue de US$ 3.644 millones, cifra superior en 9.5% respecto a similar mes del año anterior como consecuencia de una mayor demanda de los principales minerales como el cobre, estaño, plata y plomo.

Asimismo, el valor acumulado entre enero y junio de los productos mineros ascendió a US$ 19.963 millones, lo cual significó un incremento de 7.0% en comparación al mismo periodo del año 2021.

De esta forma, los resultados reafirman la representación del subsector minero en el 60.0% de las exportaciones nacionales, que incluye a minerales metálicos 58.7% y no metálicos 1.3%.

En cuanto al valor de las exportaciones minero metálicas, en junio 2022, alcanzó una cifra de US$ 3.544 millones registrando un aumento de 8.1% respecto a similar mes del año anterior. Asimismo, al primer semestre del año ascendió a los US$ 19.517 millones reflejando una mejora interanual de 6.2% respecto a similar periodo del 2021.

Mientras que, el valor de las exportaciones mineras no metálicas, en junio de 2022, alcanzó los US$ 100 millones, reflejando un aumento significativo de 104.9% respecto a similar mes del año anterior (US$ 49 millones). En ese sentido, se alcanzó el mayor valor de exportaciones de productos mineros no metálico y el segundo mes de crecimiento consecutivo en lo que va del año.

Es así que, lo obtenido en adición a lo registrado en los meses previos del 2022, conllevó a que el valor de las exportaciones sume un total de US$ 446 millones lo que significó un incremento en 53.1% en comparación a similar periodo del año anterior (US$ 291 millones).

