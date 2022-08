Inversión minera en Perú caería 2.1% este año y 2.4% en el 2023

El MEF proyecta que hacia el segundo semestre de este año y del próximo los principales proyectos que iniciarían construcción son Chalcobamba Fase I, Corani y Río Seco.

La inversión minera en el Perú caería 2,1% este año y 2,4% en el 2023 pese a que el precio del cobre se mantiene al alza, según estimó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el reciente informe del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026.

A pesar de la contracción de la inversión minera en términos reales, el monto de inversiones en términos nominales se mantendría en alrededor de US$ 5,5 mil millones entre 2022 y 2023, relativamente superior a lo registrado en 2021 (US$ 5,2 mil millones) .

De acuerdo al MEF, el deterioro de la inversión minera se debe a la finalización de construcción de Quellaveco (US$ 5,3 mil millones) en el primer semestre del 2022. Por su parte, la Ampliación de Toromocho, tras culminar la fase 1 en el 2021, finalizaría la ejecución de la fase 2 en 2023.

Entre 2022 y 2023 se sumarán nuevos proyectos que ayudarán a sostener la inversión en el sector minero. Por ejemplo, en el primer semestre del 2022, dos proyectos iniciaron construcción y/o trabajos preliminares, tal como el proyecto San Gabriel, que representa un compromiso de inversión de US$ 422 millones, inició la fase de construcción en marzo de 2022.

Mientras que Yanacocha Sulfuros, cuya inversión total sería de US$ 2,250 millones, anunció inversiones en obras preliminares por alrededor de US$ 500 millones para el 2022.

Asimismo, entre el segundo semestre del 2022 y 2023, los principales proyectos que iniciarían construcción son Chalcobamba Fase I (US$ 130 millones), Corani (US$ 579 millones), y Río Seco (US$ 410 millones), los cuales se encuentran en fases previas al inicio de construcción.

Cabe anotar que en abril de este año en el Marco Macroeconómico Multianual se proyectaba que la inversión en minería crecería este año en 3.2% explicada por la construcción de las últimas etapas de Quellaveco y la fase 2 de la Ampliación de Toromocho.

Inversión minera

Precio del cobre caería en 2023

Perú, el segundo productor mundial de cobre, espera que el precio del metal rojo caiga a los 3,40 dólares por libra en el 2023 desde el promedio de 3,90 dólares de este año, según las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicadas este jueves.

La minería es una fuente clave de ingresos fiscales para Perú, con la mayor parte de estos procedente de la extracción de cobre.

El titular del MEF, Kurt Burneo, indicó que las perspectivas pesimistas de los precios se verían compensadas por la disminución de las interrupciones y el aumento de la producción, en un momento en que se espera que la mina Quellaveco, propiedad de Anglo American, comience a operar a finales de año.

La producción minera peruana ha caído un 10% en lo que va de año, según las estadísticas oficiales. Su vecino Chile, el primer productor mundial de cobre, no tiene unas perspectivas tan pesimistas y a finales de julio pronosticó que los precios alcanzarían los 3,93 dólares por libra en el 2023, publicó la agencia de noticias Reuters.

Los precios del cobre han caído casi un 30% desde el máximo alcanzado en marzo, sin embargo, siguen estando relativamente altos.

Producción minera detiene su caída

La producción minera en el Perú se recuperó 1.1% en junio tras cuatro meses de caídas luego de que empezó a interrumpirse la extracción del cobre debido a conflictos sociales que afectaron a las principales mineras del Perú.

Cabe anotar que, durante el primer semestre del 2022, la minería aún se encuentra aún 2.6% por debajo del mismo periodo del año anterior. En junio, la producción de cobre creció 8.6%, acumulando un alza de 1.2% en el primer semestre del año, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

