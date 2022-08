Minería caería 3,4% este año respecto al nivel prepandemia por conflictos sociales

Conflictos sociales ponen en vilo nuevos proyectos mineros en el Perú

El sector minería e hidrocarburos registraría al cierre del 2022 un crecimiento de 3,9% en relación con el año 2021 y una variación negativa de 3,4% respecto al 2019, valores insuficientes para retornar al nivel prepandemia, advirtió el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

“Con estas expectativas del 2022, el rubro minero sería el único sector que no lograría recuperar su nivel alcanzado en el 2019″, manifestó el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.

Ello se debe al impacto que han generado los conflictos sociales medioambientales impidiendo la operación y ejecución de importantes proyectos de inversión, entre ellos mineros, poniendo en riesgo el 60% del PBI sectorial. Precisamente, de los 131 conflictos socioambientales activos y latentes identificados por la Defensoría del Pueblo, 87 de ellos (66,4%) están relacionados a la actividad minera.

De igual manera, inciden en estas proyecciones las nuevas condiciones que se están dando para China, principal país comprador de concentrados de cobre. Según el Fondo Mundial Internacional (FMI), China registraría este año un menor crecimiento de 5,6% a 3,3%, y de 4,6% para 2023. Ello debido a las políticas de Cero Covid que afectan a grandes ciudades de ese país.

“Estos factores han hecho que reajustemos a la baja la proyección del sector minero, situada a comienzos del 2022 en 6,1% donde se había tomado en cuenta el incremento del precio del cobre que, desde marzo del 2021, estaba por encima de los US$ 400 por libra, así como del fuerte crecimiento económico que se esperaba para China (5,6%)”, expresó el ejecutivo.

Enfriamiento de la economía impacta al precio del cobre

Efectivamente, el enfriamiento de la economía china viene afectando el precio del cobre que, luego de alcanzar un pico en marzo (US$ 464 por libra), ha mostrado una tendencia a la baja llegando a US$ 411 en junio y cerrando julio en US$ 354.

Además, durante el primer semestre, China registró una tasa de crecimiento de solo 2,5%, donde el gobierno anunció el objetivo de estabilizar los precios y el empleo, es decir, no siendo prioritario el impulso de la actividad económica. A ello, hay que sumar la crisis inmobiliaria que vive el país desde la caída de Evergrande (inmobiliaria más grande de China), en setiembre del año pasado.

Para Óscar Chávez, sin duda, estas circunstancias van a afectar el valor de las exportaciones peruanas mineras que, entre enero y mayo de este año, alcanzaron los US$ 16.020 millones, equivalentes al 79,3% de las exportaciones tradicionales y el 58,5% de las exportaciones totales. De igual manera impactará negativamente en la recaudación tributaria con menores ingresos fiscales, los mismos que son necesarios para financiar los programas sociales e inversión pública.

Producción de cobre.

Exportaciones mineras

Las exportaciones mineras del Perú ascendieron a US$ 19,496 millones en el primer semestre del presente año, cantidad que significó un crecimiento de 6.1% respecto al similar periodo de 2021 (US$ 18,372 millones), indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones mineras peruanas en junio 2022 ascendieron a US$ 3,541 millones, lo que reflejó un crecimiento de 8% con relación a igual mes de 2021 (US$ 3,278 millones).

Asimismo, indicó que las exportaciones cupríferas sumaron US$ 1,971 millones en junio último, cifra que representó un aumento de 21% con relación a similar mes del año 2021 (US$ 1,629 millones).

La SNMPE explicó que el crecimiento de las exportaciones de cobre registrado en junio último se debió por un mayor volumen de este metal (40%), en vista que el precio cayó 13.5% respecto a igual mes del año pasado.

Por su parte, las exportaciones auríferas ascendieron a US$ 897 millones en junio último, lo que significó un descenso de 0.8% con relación al similar mes de 2021 (904 millones de dólares).

Las exportaciones de este metal precioso presentaron un volumen menor en 0.8%, mientras que su cotización fue similar a la de junio de 2021, puntualizó la SNMPE.

