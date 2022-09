Richard Acuña acusa a Pedro Castillo de enviar ‘topos’ para desestabilizar al bloque democrático: “Eres un corrupto e incapaz”

Richard Acuña acusó a Pedro Castillo de querer tomar el Congreso y desestabilizar el bloque democrático

El escándalo de los audios entre Lady Camones, César Acuña y la bancada de APP del Congreso de la República ha causado un verdadero terremoto en la política peruana. Ayer Aníbal Torres y los ministros de Estado dieron una conferencia de prensa en la que pidieron la renuncia de la Mesa Directiva y una sanción para el líder de APP, a quien acusaron de hacer tratos por debajo de la mesa.

Estas acusaciones no cayeron bien en los implicados en el escándalo y la primera en responder fue Camones, quien negó ser un ‘títere’ de Acuña. “Me voy a hacer responsable de las cosas que yo he dicho, pero el presidente del partido APP tendrá que hacerse responsable de las cosas que él dice (…) La reunión estaba específicamente citada para hablar el tema de vacancia, cuál era la postura que iba a tener APP respecto al tema de vacancia. Salieron estos otros temas, porque es una discusión política (...) No se puede criminalizar la discusión política”, indicó a Panorama.

Mientras que Acuña se pronunció en Twitter donde denunció que es ‘víctima’ de acoso político y de “una guerra sucia y sacar las cosas de contexto”.

“La conferencia de prensa del presidente del consejo de ministros @anibaltorresv es una respuesta a mi pedido de vacancia presidencial y demuestra que no hay ninguna “jugada en pared” con el gobierno como se especuló irresponsablemente desde algunos medios y sectores políticos”, dijo.

“¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales”, agregó Acuña.

En tanto su hijo, Richard Acuña, despoticó contra el presidente de la República Pedro Castillo, a quien acusó de enviar a sus topos para “desestabilizar el bloque democrático” y lo tildó de “corrupto e incapaz”.

“@PedroCastilloTe, enviaste un topo a la bancada y después tus secuases despotricaron contra APP para desestablizar al bloque democrático. Lo que buscas es que la izquierda asuma el congreso. El país no da más, eres un corrupto e incapaz. No retrocederemos, VACANCIA, SI o SI”, recalcó.

Tuit de Richard Acuña donde acusa a Pedro Castillo de corrupto e incapaz

Presuntos delitos

El Ministro de Justicia, Félix Chero, indicó que serían tres los delitos que se habrían cometido: usurpación de funciones, patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Según detalló Chero, el presunto delito de usurpación de funciones se sustentaría en los audios donde se revelaría que “quien está direccionando y dando las órdenes para un proyecto de ley para sus intereses políticos es el presidente de un partido y una presidenta del Congreso complaciente que permite recibir directivas por alguien que no tiene funciones atribuidas.”

César Acuña le exige a Lady Camones legislar a favor de su candidatura. (Andina)

Sobre patrocinio ilegal, manifestó que Lady Camones estaría favoreciendo los intereses de terceros, específicamente del presidente de su partido (Alianza para el Progreso) para beneficiarlo en un proyecto de ley específico.

Y el presunto tráfico de influencias, se sustentaría en que el líder de APP, César Acuña invocaría a influencias reales instrumentalizando a la presidenta del Congreso y a los congresistas para aprobar proyectos de ley.

