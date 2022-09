Lady Camones negó ser “títere” de César Acuña

Lady Camones descartó ser “títere” de César Acuña Foto: Agencia Andina

La presidenta del Congreso, Lady Camones, se volvió a pronunciar acerca de los audios difundidos de una reunión que sostuvo con el líder del partido Alianza para el Progreso (APP) y parlamentarios de la bancada. En este sentido, Camones alegó que no existen órdenes desde su bancada y descartó ser el “títere” de César Acuña.

“Me voy a hacer responsable de las cosas que yo he dicho, pero el presidente del partido APP tendrá que hacerse responsable de las cosas que él dice (…) La reunión estaba específicamente citada para hablar el tema de vacancia, cuál era la postura que iba a tener APP respecto al tema de vacancia. Salieron estos otros temas, porque es una discusión política (...) No se puede criminalizar la discusión política”, indicó a Panorama.

Camones también indicó que es consciente de la desconfianza que ha despertado a raíz de los audios que se escucha decir a su líder César Acuña que acelere el proyecto de Ley de Alto Trujillo para que sea distrito. Además, descartó que tenga el poder de agilizar una ley y que Acuña dirija el Parlamento.

“A mí que me evalúen por mis obras, por mis hechos y por la forma como yo estoy conduciendo dentro de la mesa directiva. Todos los acuerdos se toman en conjunto (...) Los acuerdos respecto a los proyectos de ley no son potestad exclusiva del presidente del Congreso, no tiene la facultad de poder decidir si se aprueba o no se aprueba”, agregó.

Sobre la Ley de Alto Trujillo mencionó que se revisará luego de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. En este caso, rechaza que la población se vea afectada por la difusión de los audios.

César Acuña, el líder de Alianza para el Progreso, nuevamente en el ojo de la tormenta por filtración de audios durante reunión con su bancada del Congreso.

Tráfico de influencias

Por otro lado, sobre un presunto tráfico de influencias, indicó que no existe porque no se ha reunido con ninguna de las funcionarias ni con la presidenta de la Comisión a cargo.

“Para haberse realizado un tráfico de influencias tienen que haber una decisión de mi parte para que yo haya hablado con la presidenta de la Comisión de Descentralización, cosa que no ha sucedido, con la encargada que decreta que en este caso es la primera vicepresidenta que tampoco ha ocurrido”, sustentó.

Vacancia contra Pedro Castillo

En este sentido, mencionó que siempre estuvo de acuerdo con que el jefe de Estado renuncie. “Siempre he estado a favor de la renuncia del presidente -que se la pide innumerables veces-o de la vacancia. No es que yo haya estado en una posición ni siquiera tibia, yo sabía lo que quería”, afirmó.

Además, descartó que desee ocupar el cargo de presidenta del Perú ante una posible vacancia, por lo cual respetaría el compromiso que suscribió antes de ser elegida la titular del Congreso.

Ante el pedido de renuncia por parte del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, indicó que esta solicitud sea llegada para el mandatario de la Nación ante las diferentes investigaciones que existe en su contra.

Lady Camones asegura que en un mes o dos cae el gobierno de Pedro Castillo

“Tenemos a un presidente que tiene siete investigaciones por actos de corrupción, qué clase de premier tenemos. O sea, porque pasa un tema que es producto de un audio de manera ilegal, me quiere pedir a mí y a toda la mesa que se haga a un lado, ¿por qué no se lo pide al presidente? ¿por qué no renuncia él sabiendo que tiene hermanos que están contratando con el Estado de manera ilegal? Hay que ser bastante fresco para pedir algo así” , se defendió.

Responsable de la filtración

Hace algunas horas, el partido Alianza para el Progreso culpó a la congresista Heidy Juarez de ser la responsable de filtrar los audios de una reunión que sostuvieron el candidato regional de La Libertad, César Acuña, y la presidente del Parlamento, Lady Camones. A través de un comunicado, afirmaron que se realizó un análisis técnico.

“Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de conocerse el resultado del análisis técnico del audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política. Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención”, se lee en la misiva.

SEGUIR LEYENDO