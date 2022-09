APP expulsó a Heidy Juarez y la acusó de filtrar polémico audio entre César Acuña y Lady Camones

App culpó a la congresista de filtrar audio Foto: Agencia Andina

La congresista Heidy Lisbeth Juarez Calle fue quien filtró la conversación entre la presidenta del Congreso, Lady Camones, y el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, según el comunicado del grupo parlamentario publicado a través de sus redes sociales. Asimismo, decidió expulsarla de la bancada luego del análisis técnico que realizó.

“Dicha decisión, firme e irrevocable, se ha adoptado luego de conocerse el resultado del análisis técnico del audio, ilegalmente grabado y difundido, de una reunión del grupo parlamentario con las autoridades de la organización política. Como partido, hemos llegado a la conclusión irrefutable que ha sido usted quien grabó el audio en mención ”, se lee en la misiva.

En las grabaciones que fueron difundidas por Epicentro TV, se escucha al también candidato a gobernador regional de La Libertad presionando a la titular del Parlamento y otros miembros del partido para que aprueben una ley que lo beneficie en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se realizarán el próximo domingo 2 de octubre.

Lady Camones salió al frente este viernes, en una conferencia de prensa, para negar que se negoció con César Acuña y que, simplemente, fue una reunión de la bancada, la cual mencionó, “no tiene nada de ilegal”.

“Estamos en plena coordinación dentro de la bancada tratando de hacer las cosas bien dentro del Congreso, yo como presidenta estoy representando a los 130 congresistas y en ese sentido la línea siempre va a ser clara, transparente, sin violentar ningún tema de parcialidad”, sostuvo la presidenta del Congreso.

César Acuña le exige a Lady Camones legislar a favor de su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad | VÍDEO: Epicentro Tv

La también parlamentaria mencionó que deseaba saber quién había traicionado la confianza de la bancada al filtrar el audio y agregó que su comportamiento será “imparcial, siempre conducido de manera correcta y representando a todas las bancadas”.

Además, Lady Camones resaltó que los audios no reflejan ningún acto de corrupción. “No tengo vergüenza por ello, sí indignación por la forma como algunas personas se conducen y es lamentable que tengan que ser del mismo partido que uno representa”, mencionó.

Asimismo, negó que César Acuña le imponga algún tema como se le pidió en el audio: que se apruebe una norma para la distritalización de Alto Trujillo y así beneficiarse con los electores. Afirmó que este proyecto ya fue presentado al Ejecutivo, aunque desconoce si beneficiará al líder de APP.

“Falta, en todo caso, la parte del audio donde respondo que el proyecto tiene que pasar a comisión y tiene que seguir la vía procedimental que corresponde, porque si hay algo que no queremos hacer –al menos en esta gestión– es que los proyectos dejen de pasar por comisión, necesitamos que sean bien evaluados y tengan su dictamen para que puedan entrar a la agenda y debatirse en el pleno y convertirse en leyes”, concluyó.

Heidy Juárez niega responsabilidad

El último sábado 3 de agosto, la congresista Heidy Juárez negó que sea la responsable de haber difundido dicho audio. “Niego rotundamente cualquier tipo de responsabilidad en la filtración de esos audios, no tengo ninguna participación”, afirmó a RPP.

Ese mismo día indicó que se sometería a cualquier investigación que solicite su partido, con la finalidad que se aclare lo sucedido. Además, mencionó que realiza esta aclaración porque la prensa la ha señalada, pero no su grupo parlamentario.

“Mi partido no me ha comunicado nada, no tengo ningún conocimiento por parte de mi partido y lo que me afecta muchísimo es que de manera muy tendenciosa ventilan mi nombre (...) Estoy aclarando esto por las presunciones que está haciendo la prensa”, recalcó.

César Acuña minimizó audios

Por su parte, César Acuña no le dio mucha importancia a la difusión del audio filtrado y solo publicó un breve mensaje justificando su accionar.

“¿Qué hay de malo en representar anhelos de un pueblo de cien mil habitantes que quiere ser distrito como Alto Trujillo y tomar la decisión política de impulsar ese sueño a través de la bancada de APP? Basta de guerra sucia y sacar las cosas de contexto con medios ilegales”, escribió.

Así, la congresista María Acuña, hermana de César Acuña y miembro de APP, dijo que es muy probable que se filtre otro audio en el que se discute un apoyo a una eventual tercera moción de vacancia contra el presidente peruano, Pedro Castillo.

La parlamentario complementó con que, además de Lady Camones y César Acuña, en la reunión también estuvieron presentes Magaly Ruiz, Heidy Juárez; y el vocero de la bancada, Alejandro Soto.

