Doña Peta habló de Alondra García y reveló lo que le hizo a su hijo Julio Rivera tras infidelidad a su esposa

¡Fuerte y claro! La popular ‘Doña Peta’ no pudo esquivar las preguntas sobre el escándalo de infidelidad que protagonizó su primogénito Julio ‘Coyote’ Rivera con su aún esposa Lorena Cárdenas. Además, habló sobre su actual relación con Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero.

Doña Petronila estuvo como invitada en la inauguraron de una nueva cancha de fútbol, que forma parte de la academia deportiva que fundó ‘Coyote’ Rivera. Las cámaras de ‘En Boca de Todos’ también estuvieron presentes y el reportero aprovechó la oportunidad para consultarle a la mamá de los futbolistas por las polémicas que involucraron a sus hijos.

La popular ‘Doña Peta’ se mostró incómoda cuando el periodista le habló sobre la nueva enamorada del ‘Depredador’, Ana Paula Consorte. “Ya te he dicho que no me pregunten, es tema de ellos, ya son personas mayores”, dijo un poco disgustada. Rápidamente, el reportero quiso apaciguar el momento mencionando que el público tiene como favorita a Alondra García Miró y le hizo un llamado para que se comunique con su exsuegra.

Sin embargo, se generó más tensión cuando Doña Peta reveló que ha perdido contacto con la modelo desde que se separó de Paolo Guerrero. “No sé (de ella) porque no he hablado con Alondra” , mencionó y lanzó un duro dardo. “A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más, para qué vas a implorar que te llamen, no” .

Cabe mencionar que, Doña Peta ha confesado en anteriores ocasiones que le tiene un gran cariño a la influencer y la quiere como si fuera una hija. Incluso, cuando en años anteriores no estaba con su hijo, igual demostraba que le guardaba aprecio.

En otro momento, Doña Peta se refirió al ampay de Julio Rivera. Como se recuerda, el exseleccionado fue captado por las cámaras de Magaly TV La Firme bailando y besando a otra mujer que no era su esposa. Tras ello, Lorena Cárdenas reveló que ya se encontraban separados desde hace varios meses, pero aparecieron más mujeres para asegurar que habían mantenido romances extra matrimoniales con el expelotero.

“A pesar de lo que haya pasado, están trabajando juntos”, expresó el reportero en referencia a la nueva cancha de fútbol que tiene como dueños a ‘Coyote’ Rivera y Lorena Cárdenas, quienes también estuvieron presentes en el evento de apertura sorprendiendo a más de uno.

“Tienen que trabajar juntos en la academia. Todo esto es familiar, hay que seguir llevándolo y van por buen camino, todo está muy bien. Así tiene que ser, si somos familia, mis nietas están ahí, lo demás ya hay que dejarlo a un lado y seguir adelante”, mencionó la madre del deportista.

“Como mamá le debe haber jalado las orejas al coyote, hijito no hagas eso”, señaló el popular ‘Chino’ del programa y Doña Peta reveló lo que le hizo a su primogénito. “Ellos saben cómo les toca, yo no jalo orejas, yo digo otras cosas”, expresó dejando entrever que habría tomado cartas en el asunto.

Lorena Cárdenas saca cara por Doña Peta

Lorena Cárdenas concedió una entrevista a Amor y Fuego donde aseguró que su suegra no tolera “tonterías” de nadie, y menos de sus hijos. La madre de los herederos del ‘Coyote Rivera’ indicó que guarda gran cariño a Doña Peta, pues es una mujer correcta. Es por ello que no dudó en sacar cara por ella cuando se le consultó si la mujer alcahueteaba a sus primogénitos

“Mi suegra no es una mujer que aguante tonterías de nadie, menos de los hijos, eso sí, no la dejen a Peta como que es una mujer apañadora, ni nada”, dijo a inicios de agosto. Asimismo, señaló que es la primera que le pide cuentas a sus hijos, sin temor de regañarlos. “Peta es la primera que a sus hijos les grita y les dice de todo, desde la A hasta la Z”.

