Jean Paul Strauss llegará a ‘La Gran Estrella’ para cantar con su hijo Nicolás, uno de los sentenciados

En la última edición de ‘La Gran Estrella’, emitida el pasado 27 de agosto por América TV, fueron 3 los concursantes que cayeron en sentencia: Nuria Mayor, Nicolás Strauss y Fabián Zambrano. Cada uno contará con un refuerzo.

Nicolás Strauss contará con el respaldo de su padre Jean Paul Strauss, reconocido cantante peruano. El artista confesó que siente una gran emoción compartir el escenario con su heredero, al igual que él lo hizo en su tiempo con su progenitor, el actor y cantante Fernando de Soria.

“Siento emoción y orgullo cuando veo a Nico en el escenario, pero también soy un papá observador, le digo las cosas como se las tengo que decir. Me emociono mucho cuando lo veo porque, al verlo en un escenario tan importante como este, puedo ver sus talentos y, de alguna manera, proyectar un poco su futuro. Me da orgullo verlo crecer en esta etapa”, indicó Jean Paul Strauss.

Asimismo, tuvo unas palabras hacia Gisela Valcárcel, pues considera que su carrera ha crecido las veces que se ha presentado en los programas de la rubia.

“Por alguna razón, Gisela (Valcárcel) ha sido parte de mi vida, Dios la puso en mi camino y ahora, en el camino de mi hijo. Yo empecé mi carrera en los sets de ‘Aló Gisela’, siendo invitado, y en ‘Reyes del Show’ conseguí la naturalidad con la cámara y aprendí mucho de disciplina y de esfuerzo”, señaló.

Momento especial

Para esta ocasión, Jean Paul Strauss y Nicolás vienen ensayando arduamente para ‘La Gran Estrella’, con el fin de transmitir el feeling que existe en ellos, como padre e hijo.

“Tenemos un feeling que nos une como padre e hijo y, lo que yo voy a vivir este sábado con mi hijo, lo viví muchas veces con mi padre, la historia se repite. Además, la canción que vamos a interpretar es muy especial porque es emblemática para mi papá, cuando a la gente le preguntas por Fernando de Soria, de inmediato, piensa en ‘A mi manera’”, dijo.

Finalmente, indicó que confía en el talento de su hijo y está seguro que será él quien levante la copa en la gran final. Resaltó también que lo ve como el próximo Maluma.

“Él tiene un brillo especial, y no lo diría si no lo viera. Sinceramente, Nico tiene la capacidad para convertirse en un artista internacional, aún le falta prepararse, en esta carrera, nunca terminas de aprender, él seguirá un proceso de aprendizaje, pero en él se puede encontrar a un artista con éxito internacional. Junto a un buen productor, él puede ser el nuevo Maluma| ”, concluyó.

Hijo de Jean Paul Strauss es uno de los participantes de La Gran Estrella. (Foto: Composición)

Los refuerzos de Nuria Mayor y Fabián Zambrano

En esta esperada fecha, los también sentenciadas Nuria Mayor y Fabián Zambrano contarán con un apoyo. Se trata de Jair Mendoza y Gaby Zambrano, respectivamente. Mientras que sus demás compañeros también competirán escenario con otros artistas, tales como Jonathan Rojas, Amy Gatiérrez, Milena Zárate y Son Tentación.

Milena Zárate, quien cantará con Indira Orbegozo y Karla Zapata, resaltó que su intención es lograr complementarse con las concursantes.

“Ya les dije que aquí la competencia es con uno mismo y que tenemos que salir a brillar, no me gustan las cosas a medias. Yo, como siempre, daré mi cien por ciento para que así sea. Pero, ojo, yo no llego a lucirme más que ellas, yo solo seré un complemento de apoyo” , indicó por su parte Milena Zárate, quien se mostró emocionada de reencontrarse con Gisela Valcárcel, en ‘La Gran Estrella’, espacio que se emite cada sábado a partir de las 21:00 horas, por América TV.

