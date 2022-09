‘Mundo Gordo’, se estrena en cines la comedia romántica que nació en las tablas del stand up comedy

Mundo Gordo: trailer oficial de la película peruana. (Big Bang Films)

‘Mundo Gordo’, cinta que se estrena hoy jueves en todos los cines del Perú, tiene su origen hace seis años en un ejercicio de stand up comedy del periodista, profesor y gerente de marketing Daniel San Román. Se integró al grupo de comedia para desarrollar habilidades de comunicación y porque el humor siempre estuvo presente en su vida. Su primera tarea fue escribir un texto sobre cosas que haya vivido, pero que haya superado; entonces, decidió escribir sobre la gordura, “porque los gordos siempre somos gordos, a veces bajas de peso, pero siempre te sientes gordo, incluso la gente flaca se siente gorda. La gordura es bien democrática porque hasta la chica más regia va al gimnasio para no ser gorda ”.

Le pidieron que escriba un texto de 15 minutos y le salió media hora. Poco después le propusieron hacer un unipersonal y dijo que sí. ‘Mundo Gordo’ empezaba a tomar forma. Luego se presentó periódicamente con su show en distintos locales de Lima, lo llamaron del Club de la Comedia, el unipersonal llegó a Movistar Play e hizo una gira nacional con Cineplanet.

Hasta que un amigo, Ítalo Carrera, que acababa de escribir el guion de ‘La peor de mis bodas’ fue a ver el show y le dijo que el tema puede funcionar para una película. Como trabajaba en la productora Big Bang, llevó a Sandro Ventura y a Adolfo Aguilar a ver el espectáculo y se convencieron: querían llevar el show a la pantalla grande .

Daniel San Román es quien inició con la aventura del unipersonal 'Mundo Gordo' que acaba de llegar al cine.

A Daniel le encargaron adaptar el guión para la película. “Faltaba una historia y me pidieron hacerla. Trabajamos con Ítalo y se nos ocurrió hacer una historia romántica de un chico gordo que está enamorado de una chica y ella lo friendzonea . Hay muchas situaciones de humor, pero al final la película trata de la autoaceptación”, le cuenta a Infobae.

Aclara que si bien el personaje es gordo y se viste como él, la protagonista se llama Cinthya, y el amigo Gabriel, no es su historia, pero los chistes y situaciones de humor son cosas que le han pasado a él.

La grabación de la película no fue fácil. Se empezó a rodar en el 2020 y el séptimo día de trabajo llegó la pandemia. Se hizo largo y por eso demoró en salir.

La dirección de la película recae en el experimentado Sandro Ventura y entre los actores están Miguel Vargas, que protagonizó ‘Los Helechos’ y está metido mucho en la improvisación, Daniela Feijoó con su primer protagónico, Renzo Schuller, Sandra Vergara, Jesús Alzamora como antagónico –”está feliz porque pocas veces puede ser villano”–, Maju Mantilla, Amparo Brambilla, y las primeras actrices Camucha Negrete y Regina Alcóver. Además, San Román tiene un cameo junto a Ivanna Yturbe, Mónica Torres y Choca Mandros.

La gordura como tema

Daniel la describe como una comedia romántica donde el giro es la autoaceptación. “El protagonista no es alguien orgulloso de su gordura, es alguien conviviendo con la gordura. Es consciente del problema y en la película se muestra todo lo que pasa. He tenido cuidado de no dañar a ningún gordo. No son flacos escribiendo sobre gordos, tampoco es caricaturización. Es alguien que cuenta lo que pasa un gordo desde el momento de la incomodidad de vivir siendo gordos ”, explica.

A nivel personal, Daniel señala que no ha sentido la gordofobia, pero sí cree que existe un prejuicio respecto a la gordura, “pueden pensar que eres ocioso, pero nunca he sentido que he perdido una oportunidad por gordo”. Por ejemplo, la película empieza con un gordo que lo mandan al arco, y ese es un prejuicio.

“Puede ser que los gordos tengamos que desarrollar una personalidad importante. Si eres ‘churro’ no tienes que tener una personalidad especial. No es un prejuicio contra los churros, pero es así”, relata.

Mundo Gordo en las salas de cine desde el jueves 1° de setiembre.

Lo que viene

Con la película ‘Mundo Gordo’ en cartelera, Daniel considera que este es un buen final para su creación. “Empecé haciendo chistes en mi casa y seis años después se convierte en una película. Es el final que todo el mundo quisiera para un show de humor” .

Finaliza con algunas razones ‘de peso’ (badum tss) para ver la película: “Luego de tanto tiempo encerrados es bueno empezar a recuperar algunas cosas que hacíamos antes, y creo que ir al cine es una de ellas. La película dura 110 minutos, si te ríes 60 es un montón. Este es un buen motivo para juntarse, reir y compartir. Y que sientas que el defecto que tengas, sea lo que sea, es algo que está más en tu cabeza que en la de los demás. A veces, la gente no es tan dura contigo como uno mismo ”.

