Gianfranco Quattrini, director de “Encintados”: “Estamos hablando de personas, más allá de su orientación sexual”

Gianfranco Quattrini conversó en exclusiva con Infobae y dio detalles sobre la película que se estrenará el próximo 26 de mayo a nivel nacional.

Magdyel Ugaz, Ximena Palomino y el argentino Benjamín Amadeo protagonizan “Encintados”, una comedia de enredos que se estrena el próximo 26 de mayo en todas las salas de cine a nivel nacional.

Infobae conversó con el director de la película Gianfranco Quattrini para que nos cuente cómo fue realizar esta película, cuál es la visión que espera del público y cómo tomó las críticas de la comunidad LGBTI tras difundir su primer tráiler, lo cual generó que su equipo pida disculpas.

¿Qué expectativas tiene con la película “Encintados”?

Estamos muy contentos. Ha sido un camino muy largo para llegar hasta acá. El otro día caí en la cuenta que hace siete años empecé a escribir este proyecto con Mariana Silva y es una gran alegría que, finalmente, la película pueda llegar a las salas. Por algo hacemos cine para que la película sea compartida y lo veo el mayor público posible.

Creo que se hace una película con el fin que sea un éxito.

Digamos que nos encantaría que sea así, estamos trabajando para eso. Ha sido hecha con mucho esfuerzo y no deja de ser una película independiente Esta cinta nacional deja un mensaje que puede ser bien recibido, es bien divertida y emocionante. Hemos hecho unas funciones de prueba y las personas se han ido emocionadas, contentas y nos comentaron que lo compartirían con sus amistades. Vamos con la expectativa de que sea vista por el mayor público posible.

¿Cómo nace la idea de escribir el guion de “Encintados”?

Todo esto parte de observar a la realidad: te estoy hablando de hace 7 años, que es cuando comienzan a salir las noticias de las familias diversas en el Perú. Más allá de que no estén validadas por las instituciones, estas familias conviven con un tremendo atraso en cuestión de derechos, si lo comparamos con Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, por no hablar de Francia, Estados Unidos, España, Alemania y otros países. La otra observación es que se habla muy poco y tiene poca presencia en los medios masivos. Evidentemente, es un tema muy sensible y en nuestra sociedad hay muchos prejuicios. Nuestra intención con la película ha sido invitar a conversar de que no hay una sola manera de amar, ni una sola manera de constituir una familia.

Es una forma de meter las manos en el barro de esta problemática para aproximarnos a la manera que sabemos, que es contando historias, y así tratar de aterrizar las ideas en un relato cinematográfico. Elegimos hacer comedia porque es un género que nos da la posibilidad de abrirnos a un gran público. Tal vez si fuera un drama o un documental, el público familiar sería más resistente. La comedia tiene sus reglas porque los personajes tienen defectos, se equivocan en sus decisiones y tienen que convivir con sus errores, de lo contrario, no habría humor. Esta es una historia con mucho humor y amor. La idea principal fue elaborar una comedia que pueda tener capas más profundas y el humor ayuda a bajar la agresividad y permite que otros mensajes se puedan colocar.

"Esta es una historia con mucho humor y amor", dijo el director sobre "Encintados".

Entonces, ¿qué propone la película?

Sugiere una experiencia de entretenimiento que ofrece al espectador algo más para llevarse del cine. Esto tiene que ver con que la película habilita una conversación incómoda sobre, ¿qué es el amor y qué es una familia?. “Encintados” propone una mirada holística, estamos hablando de personas, más allá de su orientación sexual. Tengo en mi equipo gente que ha buscado ser mamá y han tenido ideas descabelladas para lograrlo, y esa búsqueda la tienen mujeres heterosexuales, lesbianas o bisexuales. Hay países donde tienen más posibilidades para acceder a ello, y hay países como Perú donde es casi imposible, costosísimo y tarda mucho tiempo.

¿Qué pensaron las actrices al leer el guion?

Nosotros estamos contando una historia de personas más allá de su identidad sexual y las emociones son compartidas. Todos sentimos el amor, tomamos decisiones impulsivas y nos equivocamos. Es un hecho sin meterle etiquetas, si no buscamos vincularlos desde que son las emociones auténticas. Ha sido una experiencia muy linda, un trabajo de construir los personajes que eran necesarios y sólidos. En esos ensayos crecieron mucho su personaje y vínculo, por eso es una película que no tiene cliché, que tiene mucha humanidad.

Estaba previsto que Magdyel Ugaz y Ximena Palomino sean las protagonistas o, ¿hubo casting?

No, fue un proceso de casting muy largo. Yo quería trabajar nuevamente con Magdyel Ugaz porque ya habíamos estado juntos en la largometraje “Planta Madre” y hace siete años le dije que estaba pensando en una película, pero que me dé un tiempo y le contaba un poco más. Después, el proceso de casting fue muy exhaustivo: vimos a muchas actrices. Creo que la elección de Magdyel y Ximena ha sido correcta porque son una pareja explosiva de amor y el personaje de Benjamín Amadeo también tiene mucha ternura y humanidad. Él viene para descubrir un nuevo mundo en Perú, ya que trae sus inseguridades de Argentina y se topa con esto, pues se ve involucrado en una historia que nunca supuso que iba a ocurrir.

¿Y Magdyel Ugaz qué dijo al saber sobre su personaje en “Encintados”?

Todos, antes de decidir estar en la película, leyeron el guion y se enteraron cuál era el personaje que está detrás: que solo no hay una forma de amar, ni una sola forma de constituir una familia. Magdyel hizo un trabajo muy interesante, ya que no fue al estereotipo del personaje. Ella estudió, investigó, trabajó, cambió su look y su manera de moverse. Fue un proceso muy enriquecedor. Ella está espectacular al igual que Ximena. Se van a encontrar con algo distinto.

La película, contó Quattrini, se estrena en Perú y luego en Argentina.

¿Cómo tomaron las críticas de la comunidad LGTBI?

Nosotros no buscamos hacer un relato realista sobre la problemática. La propuesta es una comedia para todas las familias. Hemos contado una historia, que no tiene ánimos de ser representativa de lo que debe ser desde un punto de vista de otro. Todos estamos aprendiendo, tú como periodista, yo como director, los actores, la sociedad, estamos en este proceso de aprendizaje. Nuestra postura es que la película propone el amor. Pero creo que es importante dejar en claro de dónde vengo y cómo me acerco al tema, porque yo no soy miembro de la comunidad activista, soy un hombre blanco heterosexual y, pese a haber nacido en el Perú, habló como argentino, es la vida que me tocó. Yo no he realizado una película activista porque no tengo esa experiencia y no pretendo ocupar el rol. He hecho una película para el público en general e igualmente, aliento a que directores y escritores de la comunidad hagan más películas sobre esta temática y, si se puede, que hayan tres por año.

Pero, ¿le incomodó?

Yo diría que cada persona tiene una visión distinta sobre lo que es vivir. Yo pienso que el amor es similar para todos, ya que el sentimiento de amor no tiene identidad sexual. Estoy muy orgulloso de la película, que es una historia de amor, divertida y muy emocionante. Invito a que puedan verla para que saquen sus conclusiones sobre el filme. En el tema de comunicarlo nos dimos cuenta del malestar y señalamos nuestra posición como equipo. Estamos ajustando nuestra comunicación, ya que no queremos herir susceptibilidades. Todo esto es parte del proceso de aprendizaje que mencione antes y nos ha motivado a poner el ojo más sesudo en lo que queremos. Nosotros contamos una historia de amor que habla de las familias diversas, yo creo que la película trae una oportunidad que puede ser aprovechada por aquellos que tienen la experiencia directa para que puedan visualizar su mensaje y difundirlo. En ese sentido, nuestros canales están abiertos para que familias diversas se acerquen y cuenten sus historias para poder compartirlas. De hecho, invito a que lo hagan, opino que la película puede ser una excusa para conocer historias reales. El desafío, para todos, es que nos escuchemos y que se pueda dar una conversación productiva y que en el escenario ideal esto ayude a generar cambios que son necesarios.

¿Para el avant premiere vendrá Benjamín Amadeo?

Sí, él va a estar. Los otros dos actores argentinos no van a poder porque están en rodaje, así que nos acompañarán de manera virtual.

¿La película solo se estrenará en Perú o también en Argentina?

La película primero se estrenará en Perú, luego en Argentina y a partir de ahí en el mundo.

La idea es presentar la película en festivales internacionales de cine.

Para mí es muy importante que la película se vea en Perú, sobre todo. Ese es el lugar principal de estreno, aquí el mensaje va a ser recibido, esperemos de la forma más amorosa posible. A partir de allí, el siguiente paso va a ser postular a festivales. Esta es una película que se maneja en comedia y no es el típico filme dramática de festival. Tocará encontrar el festival que se alinee con ese criterio.

¿Qué proyectos se vienen para tu carrera como director?

Mi idea es seguir trabajando en el Perú y estoy desarrollando proyectos en Argentina. Este puente en el que he tenido mi idea es mantenerlo activo y abierto.

