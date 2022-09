Aníbal Torres sobre contrataciones de su hermano con el Estado: “Muéranse de envidia los que están en contra de eso”

Aníbal Torres respondió sobre contratos de su hermano con el Estado.

El presidente del Consejo de Ministros participó de la conferencia de prensa tras la reunión con su equipo de trabajo y fue consultado sobre el vínculo entre la empresa de su hermano y el Estado. El periodista que formuló la pregunta cuestionó este contrato sobre todo porque señaló que se trata de una empresa inhabilitada. Por su parte, Aníbal Torres defendió la situación de su familiar y aplaudió el hecho de que gane “millones”.

“Mi hermano trabaja con su almacén desde hace muchos años, mucho antes de que yo ingresara como ministro y no es verdad lo que usted dice que ha sido inhabilitado. Hay un arbitraje que dispone que se mantengan las cosas tal y cual están sobre la base de una sentencia constitucional. De manera que ahí no hay nada ilegal”, dijo el premier sobre la situación de la empresa de su hermano.

Asimismo, criticó la reciente publicación de un artículo en el que se habría señalado que su hermano, Víctor Torres Vásquez, se habría reunido con el presidente Pedro Castillo. “Eso es absolutamente falso. Mi hermano creo que ni conoce Palacio de Gobierno. Él es un empresario. Claro que como empresario, tiene pues ingresos en la actividad privada que se dedica a la construcción y también en su almacén”, agregó.

Aníbal Torres (Presidencia de la República)

Sobre las críticas en torno ganancias generadas por su hermano, el premier indicó que existe una cuota de envidia. “Si gana millones, ese es el peruano. Nos mata la envidia, muéranse de envidia los que están contra eso. Gana su dinero honestamente y no debe millones al Estado como esos que critican desde su medios que no pagan impuestos al Estado”, dijo Aníbal Torres a quienes cuestionan los negocios de su familiar.

Crítica a los medios

Aníbal Torres volvió a mencionar la existencia de empresas deudoras al Estado. Este señaló que el dinero recaudado pertenece al Estado y que debe ser usado para beneficiar a los menos favorecidos. Asimismo, cuestionó las ventajas de algunos tras llevar sus casos a la justicia. “No es posible que un empresario que debe millones por impuestos, no los pague, haga el reclamo y el tribunal fiscal hace demorar el proceso”, agregó.

Tras su intervención fue nuevamente consultado por la situación de su hermano y aprovechó para cuestionar a la casa periodística a la que pertenecía el hombre de prensa. “Señor, no hay prohibiciones porque hay un laudo arbitral que le dice que puede seguir trabajando. No sé si sigue contratando. No sé. Más bien ¿sabe qué cosa? No lo tome a mal pero su canal que le paga para que venga aquí a hacer esas preguntas que pague sus impuestos. Que pague”, señaló Torres.

Silvana Robles considera que Aníbal Torres debería dejar el cargo que ocupa actualmente. Foto: Andina

Amenazado de muerte

Aníbal Torres que ante la avalancha de críticas al Ejecutivo, no se amilana, “incluso a las amenazas de muerte, si me matan muy poco van a ganar, porque yo ya estoy dando vuelta a la esquina, no van a tener mucho éxito”.

Agregó que tiene muchos alumnos que están en la misma línea de que haya una reforma profunda de todo el sistema de justicia, y que incluya a la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Aseveró que hay que hacer una reforma en el país para que todos los peruanos tengamos justicia, porque nadie se puede considerar libre de resbalar allí en lo que se llama la administración de justicia.

