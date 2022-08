Ministerio de Salud advirtió que padres de familia no firman consentimiento para vacunar a escolares

El ministro de Salud precisó que muchos padres no firman el formulario de consentimiento para la vacunación, lo cual impide el incremento de ésta en niños. (Andina)

Cifras preocupantes. Los casos de contagio con la Covid-19 presentan un ligero incremento, pero según la jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, no debemos esperar que la situación se masifique para recién ejecutar medidas de prevención.

Hace algunas horas, la funcionaria comentó su preocupación porque existe un gran porcentaje de niños y niñas que no reciben sus dosis completas de vacunas contra este virus que azotó a todo el mundo y ocasionó la muerte de millones de personas.

Por lo cual, la autoridad del Minsa, exhortó a los padres de familia y tutores de menores de edad, a proteger la vida de sus hijos y evitar que su estado de salud se complique colocándoles la vacuna que les corresponde de acuerdo a su edad.

No firman documento

Del mismo modo, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, señaló que los padres de la mitad de los escolares que aún no reciben la segunda dosis de su vacuna contra el covid-19 devuelven sin firmar el consentimiento informado, documento que autoriza la inmunización de sus hijos.

Especialista pide a los padres que vacunen a sus hijos.

Debido a ello, hasta la fecha, existen entre 500 mil y 600 mil escolares peruanos que no han recibido su segunda vacuna contra este virus.

“Esto dificulta el avance de la vacunación entre los niños y adolescentes”, expresó la especialista, quien a la vez invocó, una vez más, a los adultos responsables, a firmar el documento y tener consciencia de que solo con esta medida de protección, protegerán la vida de sus hijos.

Al ser consultada por RPP Noticias, los motivos por lo que los padres de familia no autorizan que se les vacune a sus hijos, aseguró que la gran mayoría piensa, que no es necesario esta medida, o que con una sola dosis basta e incluso señaló, que existen religiones que no permiten vacunar a sus niños.

“Cerca del 50% de padres (a los que) entregamos el consentimiento, regresan y no están firmados. Las razones son porque no desean vacunarse, creen que con una dosis es suficiente, por las religiones que también ellos predican, y la confianza que ha ocasionado en la población no vacunarse”, explicó la funcionaria.

“Les pido a los padres de familia que entiendan que gracias a la inmunización no solamente vamos a evitar que el niño enferme del covid-19, sino también con la vacunación hemos evitado muchas de las otras enfermedades, que es el polio, sarampión”, añadió la experta durante una entrevista con RPP Noticias.

En Lima, Callao y regiones ya se vacuna a niños desde los 5 años de edad y se coloca la tercera dosis a personas de 12 en adelante. (Andina)

Registros

Por otro lado, al ser consultada sobre los distritos con mayor y menor contagio, la directora de Inmunizaciones del Minsa resaltó que, en Lima Metropolitana, algunas zonas presentan una cobertura “bastante baja”, entre los que destacan:

- San Juan de Lurigancho.

- Ate Vitarte.

- Santa Anita .

- Ancón.

- San Martín de Porres.

- Los Olivos.

En el interior del país, lo mismo sucede en las regiones de Madre de Dios, Puno, Amazonas, Ayacucho, Loreto y Ucayali, donde el avance es “bastante lento”. Sorprendentemente, reveló que existen casos, donde niños y adolescentes entre 12 y 17 años, han confesado que desean vacunarse pero sus padres no lo permiten.

Antes de concluir la entrevista, la funcionaria informó que hasta el 29 de agosto, tienen un registro del 72% de niños y niñas peruanas tienen la primera dosis de la vacuna (3 025,000), mientras que el 58.54% cuentan con la segunda dosis (2 450,000) y 260,000 niños ya recibieron la tercera dosis.

