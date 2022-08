Perú lleva 31 años sin reportar casos de poliomielitis. (Minsa)

La poliomielitis lleva erradicada 31 años en el Perú, esto gracias al esfuerzo de miles de profesionales de la salud que, por décadas, han llevado la vacunación para niños y niñas hasta los poblados más apartados del país, destacó el ministro de Salud, Jorge López Peña durante un foro en el que se renovaron los compromisos de prevención y control del poliovirus y otras enfermedades.

“El día de hoy estamos contentos de celebrar un año más sin polio, aunque ya se han presentado casos en otros países y eso es muy preocupante ya que han pasado dos años de pandemia en el que hemos descuidado los esquemas de vacunación regular , dos años en los que no se ha comprado vacunas, recién las hemos adquirido y las estamos distribuyendo”, sostuvo el titular del Minsa

El ministro López Peña hizo un llamado a la ciudadanía a no descuidar sus esquemas de vacunación y contribuir con la protección de los más pequeños, acudiendo oportunamente a sus chequeos y completar el esquema de vacunación para prevenir enfermedades. “Insto a todos a que podamos avanzar”, resaltó.

“Les agradezco a cada de uno de ustedes por la labor que desempeñan en diferentes áreas, todas son muy importantes para contener la propagación de estas enfermedades”, indicó el ministro y destacó la labor de las licenciadas de enfermería que han estado al frente de las inmunizaciones en el país logrando que los porcentajes de enfermedades inmunoprevenible se mantengan bajos.

Luis Fermín Tenorio, el último paciente de polio en las Américas, acudió al foro organizado por el Ministerio de Salud. Fermín Tenorio fue diagnosticado con poliomielitis en agosto de 1991 en Junín. “Después de mí nadie más se contagió de polio y me alegro porque no le deseo a nadie que viva lo que yo viví por esta enfermedad. No es fácil vivir con la polio”, afirmó y agradeció a los profesionales de la salud y a las personas que le han brindado su apoyo.

Luis Fermín Tenorio, el último paciente de polio en las Américas. (Minsa)

Poliomielitis en Perú

La poliomielitis es una enfermedad que no tiene cura, y que su principal vía de contagio es fecal – oral, además del contacto con agua o alimentos contaminados. La poliomielitis invade el sistema nervioso y puede causar parálisis.

Entre sus principales síntomas se encuentran: fiebre, cefalea, vómitos cansancio, rigidez de cuello y dolores en los miembros. El grupo más vulnerables es el de los menores de cinco años.

En el Perú, se administra cinco dosis de la vacuna contra la poliomielitis, entre inyectables y orales, para prevenir contagios de esta enfermedad. La primera dosis inyectable es aplicada a los dos meses de vida, la segunda a los cuatro meses, y la tercera dosis a los seis meses de vida, vía oral. Los refuerzos son a los 18 meses y a los 4 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los casos de poliovirus se han reducido en más del 99% desde 1988 a nivel mundial. En 2018 se reportaron 33 casos.

Además, destacó que el poliovirus tipo 2 ha sido erradicado en el año 1999, hace 23 años. Y el último caso de poliovirus de tipo 3 se registró en el año 2012 en Nigeria.

Cabe señalar que recientemente se ha detectado un caso de polio en Nueva York, Estados Unidos, además de la presencia del virus en aguas residuales del mismo estado.

Vacunación contra la polio. (Minsa)

