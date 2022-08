‘La Voz Senior’: Participante audicionó porque hija le mintió para ingresar al concurso de canto

La Voz Senior: Participante fue con engaños a la audición. Latina TV.

El concursante identificado como Don Carlos Bello se ganó el cariño y sacó más de una carcajada a los miembros del jurado de ‘La Voz Senior’, cuando contó la historia de cómo participó del casting para ingresar al concurso de canto de Latina Televisión.

El participante de 68 años comentó que él no es de estar cantando, solo lo hace por hobbie y en los años de pandemia le dedicó más tiempo al karaoke y en una de esas oportunidades le mandó un video a su hija Marita para que lo escuche.

Su hija escuchó el talento que tenía su padre para el canto, por eso no dudo en enviar el material audiovisual a los casting de ‘La Voz Senior’ y no le comentó absolutamente nada a su progenitor, solo le dijo que lo iba a llamar.

“Yo no soy de estar cantando, no soy de los que canta o el cantante de la familia, pero un día no tenía nada que hacer y dije, voy a hacer karaoke y se lo mande a mi hija, pasó una semana y mi ella me llama y me dice: ‘Papá, estate atento porque te van a llamar‘ y yo dije ¿Quién me va a llamar? y ella me dice te van a llamar nada más.”, expresó el concursante.

Llegó el día que la producción ‘Rayo en la Botella’ lo llamó y le comunicó que había pasado el primer filtro del programa y a Don Carlos se le subió la presión de la impresión. “No les voy a mentir, se me subió la presión en ese momento. En realidad soy nervioso hasta más no poder” , indicó.

Don Carlos contó que para poder llegar a la audición tuvo que tomar un medicamento para superar los nervios, es más, lo pensó mucho tiempo, antes de entrar al canal y hacer su audición, inclusive en un momento, pensó retirarse.

Carlos Bello participante de 'La Voz Senior' 2022.

“Para venir acá, me tomé un medicamento por los nervios, estuve veinte minutos afuera, me quedé mirando el canal, cruce la pista y dije yo me voy y mi hija me convenció y regresé. Pero una vez que entré, ya gané y perdí el miedo”, contó Bello.

Daniela Darcourt le preguntó si su hija, quien había hecho “la travesura” estaba aquí y la hizo pasar al set. En ese momento se dieron un fuerte abrazo y ella comentó que estaba muy feliz de ver a su padre en un escenario.

“Pocas veces lo he escuchado cantar y las veces que lo escuché lo hace bien, por eso lo mandé. Además, siempre veía el programa y dije ¿por qué no?. Lo mandé así a escondidas y dije a lo que salga”, manifestó la hija del participante.

Don Carlos hizo hincapié que enviaron el material de su canción “sin su autorización” y los jurados Raúl Romero, Eva Ayllon, René Farrait y Daniela Darcourt empezaron a reírse, no obstante, destacaron que su hija lo haya hecho porque hizo un buen performance.

Luego que Don Carlos cantará el tema ‘Flor sin retoño’ de Pedro Infante, voltearon Daniela Darcourt y Eva Ayllón, pero finalmente el concursante se quedó en el equipo de la cantante de música criolla.

SEGUIR LEYENDO