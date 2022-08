Tiktok: Orgulloso padre deja a su hija en la puerta de la universidad y le da su lonchera y propina

(Video: TikTok / @rubentrujillo45)

Solo quien es padre puede entender un sentimiento como ese. Es que para un papá, nuestros hijos siempre van a ser una bebes, así tengan más de 20 años y comiencen a ir a la universidad en busca de hacer su propio camino en la vida.

Eso es lo que se puede ver en un video que se ha hecho viral en cuestión de pocos días en la plataforma de TikTok un simpático padre de familia tuvo un lindo gesto con su hija en su primer día de universidad.

Y es que como si tratara todavía de una niña que llega a colegio por primera vez, el hombre la llega hasta la misma puerta de su centro de estudios para dejarla y que no tenga ningún tipo de problema.

Pero eso no es todo ya que antes de bajar del automóvil en el que llegaron, el abnegado padre le da dinero, una buena cantidad, para que tenga para sus gastos. Siempre recordándole que debe usar solo en lo necesario para que le dure todo la semana que duran las clases.

La universitaria no dejaba de reírse en todo momento por la actitud de su padre. (Captura: TikTok / @rubentrujillo45)

Ante esa situación, la jovencita no puede dejar de manifestar su alegría por el presente de su papá, pero también por la ocurrencia pues se dio cuenta que cada movimiento que daba, su progenitor la estaba grabando . Por lo que solo atinada a desternillarse de risa.

Tu lonchera, hijita

Y cuando más de un cibernauta creía que ahí terminaba la tierna historia, pues se equivocó. Ocurre que tras bajar de la movilidad familiar, la universitaria procedió a entrar a la casa de estudio. Pero a mitad de camino, el sujeto también baja del carro y la persigue para darle un último detalle .

Se trataba de la lonchera de la bebé: un paquete de galletas y un refresco para que no pase hambre entre clase y clase. Aunque sorprendida en un primer momento, la niña atina a reírse cuando su padre el entrega el pedido.

“Suerte hija en tu primer día. Échale ganas”, se le escucha decir al hombre mientras bajara del carro. Ya cuando se encontraba más cerca de ella le señala que se le olvidó su lonche. “ Toma. Y que dios te cuide y te bendiga” , mientras le da un beso de despedida.

Como era fácilmente de imaginarse, este mini clip se convirtió en viral en todas las redes sociales por las que se ha compartido. Tan solo en la aplicación de TikTok, los dos videos que componen esta historia ya están por llegar las ocho millones de reproducciones

La jovencita se llevó su buen propina (Captura: TikTok @rubentrujillo45)

Lo mismo pasa en el caso de los ‘me gusta’, ya que hasta el momento van poco más de un millón. Sin lugar a dudas, un golazo del usuario identificado como @rubentrujillo45.

De igual manera, hay cientos de comentarios en los que destacan la actitud del padre para con su hija, quien a pesar de ya ser toda un jovencita, siempre será la niña de los ojos de papá.

“Que padre tan padre, gracias por estos videos”, “sentí la envidia, jaja que bonito iniciar una etapa así”, “ella no debe esperar menos de alguien 🥰 felicidades señor!!!”, “Si no es papa quién? Ah y vas por ella a la salida”, “llore, que bello”, “Mi papito siempre q podía me llevaba a la escuela”, “tengo 25 años, una licenciatura en derecho y mi padre todas las mañanas me hace mi licuado y me prepara de desayunar para mi trabajo”, son algunos de los comentarios que se dejan ver en los post.

(Video: TikTok / @rubentrujillo45)

