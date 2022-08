Sara Apaza, la peruana que coordina la magia visual en ‘House of the dragon’

Sara Apaza, la peruana que forma parte de House of the dragon en HBO.

El legado de “Game of thrones”, basada en la saga de George R.R., permitió que HBO mostrara interés en la realización del spin-off titulado “House of the dragon”, serie que ya se encuentra disponible en el Perú y que ha marcado un récord de vistas en su estreno, demostrando así que las ficciones de fantasía heroicas siguen captando la atención de las audiencias.

Los fanáticos peruanos tienen varias razones para ver esta producción. Una de ellas es la participación de una compatriota, quien marcó su historial profesional con este estreno, el cual le ha permitido dar un nuevo giro a su carrera.

La peruana en House of the dragon

Su nombre es Sara Apaza y forma parte del equipo de Pixomondo, una compañía que destaca en el mercado por su trabajo creativo en efectos visuales, el cual se responsabiliza de la “magia” que veremos en cada episodio de “La casa del dragón” en HBO.

House of Dragon

Desde Alemania, ella ha coordinado con los equipos artísticos para que cada escena pueda cobrar vida y permitirnos ingresar al mundo de la casa Targaryen y el apogeo que tuvo bajo la protección de los dragones.

De acuerdo a su biografía, ella se describe como una soñadora y una apasionada por las artes visuales, teniendo como principal herramienta de expresión a la fotografía. Su inicio como profesional fue en medios de comunicación, desarrollándose como periodista.

“Van a haber momentos de mucho estés y presión, por eso tenemos siempre que saber manejar las habilidades blandas”.

En 2019 tomó la decisión de llegar a Alemania para empezar desde cero. Su nuevo camino lo inició estudiando la maestría de Expanded Media. En conversación con El Comercio, precisó que le cerraron muchas puertas, pero eso no impidió que mantuviera vivo su deseo de ampliar sus conocimientos y rango de experiencia, ya que quería alejarse de lo que hacía anteriormente para sumergirse en la producción.

Se ha confirmado una segunda temporada para House of the dragon.

Un proyecto inesperado

Detalló que, cuando la contrataron en 2021, no tenía idea del trabajo que recibiría. En la compañía donde labora realiza las funciones de coordinadora de VFX , siglas que hacen referencia a los efectos visuales, una serie de acciones que se hacen en las imágenes para manipularlas después de haber sido filmadas. Este proceso es ejecutado en la etapa de postproducción.

¿Cómo trabaja Sara Apaza en The house of the dragon?

En la entrevista en el medio citado, destacó que sus compañeros de equipo son los que se encargan de “crear la magia”, y ella de coordinar, además de hacer seguimiento, cada una de las tareas que se les ha designado. Mantiene una comunicación activa con cada miembro, asegurándose de que no les haga falta algo.

”Trabajamos en todo lo que son efectos como crear lluvia, crear fuego, explosiones, animaciones o los llamado ‘digi-doubles’”.

Sara Apaza mostró en Instagram cómo vivió el estreno de la serie House of the dragon.

Formar parte de “House of the dragon” se puede considerar como un reto. El trabajo la llevo a movilizarse de Frankfurt hacia Stuttgart, donde se encuentran las oficinas en las que se realizan los productos. Destaca que es “un rol muy humano”, en el que tienes que estar pendiente de las personas que trabajan en conjunto, ya que cada uno de ellos forman parte de un sistema colaborativo, el cual se ve reflejado en cada episodio de la serie.

¿Dónde ver The house of the dragon?

El spin-off se encuentra disponible en la plataforma HBO Max. Aquellos que sean usuarios también tienen acceso a todas las temporadas y especiales de “Game of thrones”.

