Confirmado: “House Of The Dragon” tendrá segunda temporada

Luego del debut de su primera temporada, HBO ya confirmó la segunda.

Luego de la buena recepción del público y de batir un récord ya en el debut, HBO confirmó que House of The Dragon tendrá una segunda temporada. Lejos de ser una sorpresa, la precuela de Juego de Tronos todavía tiene una primera temporada por recorrer, pero volver a Westeros fue algo muy esperado y se convirtió en la serie más vista de HBO Max.

Al principio de esta semana se dio a conocer el dato de que casi 10 millones de personas vieron el debut de House of The Dragon en la plataforma de HBO Max y HBO. La serie no solo rompió récord de espectadores sino que también fue tendencia en Twitter y arrojó 2 millones de búsquedas en Google. Un gran comienzo para esta nueva tira de dragones.

La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres. (HBO)

La gran repercusión y recepción posiblemente haya sorprendido, incluso a los directivos de HBO: “Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche”, se expresó el director de contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys. La serie tiene un presupuesto por episodio de 20 millones de dólares y posiblemente esto estaba en los planes de la compañía, pero no desde el primero momento.

“House of the Dragon cuenta con un elenco increíblemente talentoso y equipo que puso su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores”, agregó Bloys que en apenas 4 días después de estas declaraciones le dio luz verde a la ficción basada en el libro Fuego y sangre de George R. R. Martin.

Matt Smith como Daemon Targaryen "House of the dragon", la serie precuela de "Game Of thrones"

Este escenario, para HBO, es el ideal ya que no solo consiguió la aprobación del público, sino que también recupero el entusiasmo por Game Of Thrones ya que días antes del debut de House of The Dragon, la serie madre obtuvo también la audiencia más alta de HBO Max por su debut en la plataforma en calidad 4K.

Con estos datos inmejorables, la continuidad de House of The Dragon posiblemente ya estaba sellada, sin embargo, aceleraron esa confirmación para lograr convertir a los espectadores del primer capítulo en fieles seguidores de la serie asegurándoles que la historia continuará más allá de la temporada 1.

House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los eventos que se contaron en Game of Thrones y está basada en la novela de Martin, Fire & Blood (Fuego y sangre), en la que se relatan los juegos de poder de la Casa Targaryen cuando era la regente en los Siete Reinos.

El primer episodio inició presentando el conflicto central vinculado a la llegada al reinado del rey Viserys Targaryen (Paddy Considine) de una manera bastante azarosa. Luego de 9 años de reinado decide que es momento de anunciar un heredero al trono. Los posibles candidatos son por un lado su hermano, Daemon Targaryen (en la piel del actor inglés Matt Smith que conocimos por su rol del príncipe Felipe de Edimburgo en la serie de Netflix, The Crown) y su hija mayor, la princesa Rhaenyra (Emily Alcock).

La serie spin-off busca recuperar la producción más aclamada de HBO con esta nueva historia.

House of the Dragon estrena todos los domingos a la noche por HBO y HBO Max.

