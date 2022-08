“La Casa del Dragón”: claves del libro en el que George R.R. Martin contó a los Targaryen

George R.R. Martin escribe literatura fantástica, de ciencia ficción y de terror.

Fueron 1.190 días de abstinencia. El 19 de mayo de 2019 los seguidores más acérrimos de la serie Game of Thrones vieron el capítulo final de esa historia que seguían semana a semana. Este domingo se termina ese vacío que se les abrió en el pecho hace más de tres años, cuando ya no había más episodios por delante de la ficción que habían seguido durante ocho temporadas, cada vez con mayor fanatismo y, proporcionalmente, cada vez con más miedo a que el final no estuviera a la altura de todo lo que la serie les había hecho sentir.

El estreno de La Casa del Dragón este domingo es, para los fanáticos de siempre, el fin de esa abstinencia y, para los que todavía no vieron nada sobre este universo y por tratarse de una precuela, una invitación a empezar a saber de qué se trata. La serie, que será emitida por HBO Max y que cumple con la tradición de Game of Thrones de estrenar cada episodio los domingos a la noche, está basada en un universo que antes de ser audiovisual fue literario . El escritor estadounidense George R.R. Martin es el padre de la criatura.

La Casa del Dragón cuenta la historia de una de las familias principales de las narradas en las ocho temporadas de Game of Thrones: los Targaryen . El libro detrás de la serie que HBO Max empieza a dar a conocer este domingo se llama Fuego y sangre y es de 2018. Tiene (nada menos que) 880 páginas dedicadas muy enfáticamente a ese clan compuesto por “señores dragón”, es decir, por hombres y también mujeres que pueden vincularse y dominar a esas criaturas, y usarlas militarmente en favor de sus objetivos.

En su libro de 2018 el escritor, nacido en Nueva Jersey, se sitúa unos 300 años antes de lo que había narrado en la saga Canción de hielo y fuego . Esa fue la saga que sirvió para construir las primeras temporadas de Game of Thrones y a la que aún le faltan dos tomos. Martin no confirma cuándo los publicará pero los guionistas de HBO se las arreglaron para darle un cierre a ese mundo que el escritor empezó a inventar en 2002, cuando publicó Juego de Tronos, el primero de los cinco tomos que editó hasta 2011. El sexto y el séptimo están en veremos, pero hubo tiempo para focalizarse en los Targaryen .





En Fuego y sangre la gran protagonista es la disputa interna de esa familia de rubios platinados capaces de volar sobre el lomo de una criatura fantástica que tira fuego por la boca y que, metida en una trama ya fantástica, no desentona en absoluto. Aegon I Targaryen es nada menos que el creador del codiciado Trono de Hierro, ese que en la serie Game of Thrones fue el objetivo principal de cada una de las estirpes enfrentadas o aliadas según les conviniera para dominar los Siete Reinos.

Los Targaryen, asentados en Rocadragón, viven tal vez su conflicto interno más grave cuando el rey Viserys I debe decidir quién lo sucederá en el trono. Hay dos herededos posibles : su hija Rhaenyra y su hermano Daemon. Ambos tienen derecho a reclamar la corona porque a ambos los asiste el derecho a la sucesión, aunque Rhaenyra tiene un obstáculo: la ley privilegia a los varones.

La guerra civil desatada entre ambos -la Danza de los Dragones la llamó, poéticamente, el escritor- es el epicentro del libro. Esa misma guerra civil es la trama principal de la serie, uno de todos los spin-off posibles de la exitosa Game of Thrones. En principio, habrá diez episodios en esta primera temporada de La Casa del Dragón.

El narrador que George R.R. Martin eligió para su libro es un maestre, personajes que ya asomaron en Game of Thrones y que son a la vez eruditos, curanderos y científicos. Sabios omniscientes de los que hablan poco pero observan mucho y que llevan una vida casi monaca l.

En el primer capítulo de la primera temporada de Game of Thrones, el rey que se sienta en el Trono de Hierro que gobierna los Siete Reinos es Robert Baratheon. Llegó ahí tras usurparle el reinado a Aerys II, el llamado “Rey Loco”, último monarca de la larga dinastía Targaryen . Aerys era el 16º rey consecutivo de esa casa. Pero aunque se sostenían en el máximo puesto de poder, los Targaryen sorteaban constantemente sus enfrentamientos internos, especialmente el más crudo, entre Rhaenyra y Daemon.

Todo eso contó George R.R. Martin en Fuego y sangre y (algo de) todo eso contará La Casa del Dragón desde este domingo. Todo eso que nadie escribió mejor que León Tolstoi para empezar su Anna Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia es infeliz a su manera”.

Daenerys Targaryen, la integrante de esa familia más importante de "Game of thrones" (Helen Sloan/HBO)

“Fuego y sangre” (fragmento)

Muchos suponen, erróneamente, que el reinado del rey Aegon Targaryen, el primero de su nombre, empezó el día en que desembarcó en la desembocadura del río Aguasnegras, al pie de las tres colinas, donde más adelante se fundaría la ciudad de Desembarco del Rey. Pero no fue así: el rey y sus descendientes celebraban el Día del Desembarco de Aegon, pero el Conquistador cifraba el principio de su reinado en el día en que el Septón Supremo de la Fe lo coronó y ungió en el Septo Estrellado de Antigua. Esta coronación se produjo dos años después del desembarco de Aegon, cuando las tres grandes batallas de las guerras de la Conquista ya llevaban mucho tiempo libradas y ganadas. Por tanto, se infiere que, en realidad, la mayor parte de la conquita de Aegon tuvo lugar del año 2 al 1 a.C. (antes de la Conquista).

Los Targaryen eran de pura sangre valyria, señores dragón de rancio abolengo . Doce años antes de la Maldición de Valyria (114 a.C.), Aenar Targaryen, tras vender sus propiedades de Feudo Franco y las Tierras del Largo Verano, se mudó con todas sus mujeres, riquezas, esclavos, dragones, hermanos parientes e hijos a Rocadragón, una ciudadela lúgubre situada a los pies de una montaña humeante, en una isla del mar Angosto.

En su época de máximo esplendor, Valyria fue la mayor ciudad del mundo conocido, el culmen de la civilización . En el interior de su reluciente muralla, dos casas rivalizaban por el poder y la gloria en la corte y en el consejo: ora se alzaban, ora caían, en una interminable, sutil y frecuentemente encarnizada lucha por el poder. Los Targaryen no eran, ni con mucho, los señores dragón más poderosos, y sus rivales interpretaron su huida a Rocadragón como una rendición , un acto de cobardía. Pero Daenys, la hija doncella de lord Aenar, a la que siempre se conocería a partir de enconces como Daenys la Soñadora, había tenido una visión en la que Valyria era pasto de las llamas. Y doce años después, cuando llegó la Maldición, no sobrevivieron más señores dragón que los Targaryen.





Durante dos siglos, Rocadragón fue el puesto fronterizo más occidental del poder valyrio. Su situación, en pleno Gaznate, ofrecía a sus señores un control absoluto sobre la bahía del Aguasnegras y permitía que tanto los Targaryen como sus más estrechos aliados, los Velaryon de Marcaderiva, una casa menor de ascendencia valyria, se llenasen las arcas a costa de los mercantes que la atravesaban. Los barcos de los Velaryon, junto con los de los Celtigar de Isla Zarpa, otra casa aliada de Valyria, controlaban las aguas del mar Angosto; mientras tanto, los Targaryen dominaban el cielo con sus dragones .

Aun así, durante la mayor parte de la centuria que siguió a la Maldición de Valyria, el bien llamado Siglo Sangriento, la casa Targaryen tenía las miras más puestas en el este que en el oeste, y mostraba muy poco interés por los asuntos de Poniente. Gaemon Targaryen, el hermano y marido de Daenys la Soñadora, fue señor de Rocadragón tra Aenar el Exiliado y se lo llegó a conocer como Gaemon el Glorioso. Cuando murió, sus hijo Aegon y Elaena gobernaron juntos. Los sucedieron su hijo Maegon, su hermano Aerys y los hijos de este: Aelyx, Baelon y Daemion. El último de los tres hermanos era Daemion, cuyo hijo Aerion heredó el señorío de Rocadragón.

El Aegon que pasó a la historia como Aegon en Conquistador y Aegon el Dragón nació en Rocadragón en el 27 a.C. Era el único varón y segundo vástago de Aerion, señor de Rocadragón, y de lady Valaena de la casa Velaryon, esta última Targaryen por parte de madre. Aegon tenía dos hermanas de linaje auténtico: Visenya, mayor que él, y Rhaenys, de menor edad. Desde hacía mucho era costumbre entre los señores dragón de Valyria que se casaran un hermano y una hermana, con el fin de conservar la pureza de sangre , pero Aegon se casó con sus dos hermanas. Por tradición debería haberse casado solo con Visenya, la mayor; aunque inusitada, la inclusión de Rhaenys como segunda esposa tenía precedentes. Se dice que Aegon se casó con Visenya por obligación y con Rhaenys por devoción .

Quién es George R.R. Martin

♦ Nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1948.

♦ Es escritor y guionista. Sus obras son de literatura fantástica, ciencia ficción y terror.

♦ Su saga Canción de hielo y fuego inspiró la serie Game of Thrones, que se convirtió en un éxito global. Aún quedan dos tomos por publicar, sin fecha establecida.

♦ Fuego y sangre es un libro de 2018: cuenta la historia de la familia Targaryen, que integra la saga, y sirvió para crear la serie La Casa del Dragón.





