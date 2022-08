Miss Universo 2022: Japón escoge a modelo con descendencia peruana para ser su representante

Marybelen Sakamoto es escogida por Japón como su representante para el Miss Universo. (Instagram)

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el ‘Miss Universo 2022′ y los países ya están escogiendo a sus representantes. Una de las que ha llamado la atención de los medios de comunicación es Marybelen Sakamoto, ganadora del reciente concurso ‘Miss Japón 2022′ y su actual representante para el certamen internacional.

Y es que, la joven de 23 años, además de destacar por su destreza en la pasarela, tiene raíces peruanas y se muestra muy orgullosa de ella. La modelo es fruto de la relación de un hombre que nació en Perú y de una mujer japonesa. A pesar de haber nacido en Tokio, no deja de demostrar que está contenta de tener algo que ver con nuestro país.

En sus redes sociales, Marybelen Sakamoto contó que hasta la fecha no ha tenido la oportunidad de visitar el Perú, pero aprendió a hablar castellano porque en su casa no falta este idioma. Incluso, reveló que conoce de la gastronomía peruana, pues su progenitor siempre se ha encargado de prepararla.

“Nunca he ido a Perú, pero me he criado en una casa donde siempre se hablaba el español y donde mi papá cocinaba comida peruana. Mi madre es japonesa, muy correcta y estricta”, dijo en su cuenta de Instagram.

Marybelen Sakamoto ganó el Miss Japón 2022. (Instagram)

En otra de sus publicaciones se luce con un fondo típico de nuestra cultura y asegura que pocas personas conocen que su papá ha nacido en el Perú. Además, se define a sí misma como “japonesa con descendencia peruana” en varios vídeos.

“En verdad, pocos saben que mi papá es peruano. Por mis venas corre sangre latina y japonesa y estoy muy orgullosa. Viva Japón y Latinoamérica”, escribió como descripción a la serie de fotografías donde posa con un manto de colores.

Marybelen Sakamoto es la sucesora de Juri Watanabe, quien quedó en el Top 16 del concurso internacional en el año 2021. Ahora, se enfrentará a Alessia Rovegno y a otras 90 mujeres que también buscan el título mundial de la belleza así como la tan ansiada corona.

Marybelen Sakamoto orgullosa de sus raíces peruanas. (Instagram)

La guapa joven, que cuenta con 3 mil 550 seguidores en Instagram, ha causado sensación con su triunfo en Japón y ha recibido miles de comentarios positivos. Sus fanáticos no dejan de enviarle sus mejores deseos y todo el apoyo para el próximo certamen.

“Felicidades apoyare a Japón y Perú”, “Saludos desde Perú hermosa. Tienes todo nuestro apoyo. Muchas felicidades por tu triunfo”, “Muy bonita si no gana Perú, que gane ella”, “Perú y Japón un solo corazón”, “Perú y Japón unidos por siempre”, fueron algunos de los textos.

Marybelen Sakamoto orgullosa de sus raíces peruanas. (Instagram)

Missólogos opinaron sobre Alessia Rovegno

José Ignacio Robles Gasia, de La Tertulia 305, calificó a Alessia Rovegno como una chica extremadamente hermosa tanto en cámara como en persona. Sin embargo, no le convenció del todo su desempeño en el evento de Muba Cosmetics, pues la modelo peruana no estaría aún metida en su papel de reina de belleza.

“Le hace falta mejorar su oratoria y meterse en su papel de reina. ¿Es una chica linda? Sí lo es, es espectacular, pero se me queda allí, solo una chica linda. No la siento reina. Es linda, alta, una belleza, con unos ojos espectaculares, esa su mejor arma. La niña es bellísima, pero no la siento reina”, comentó durante una transmisión en vivo de Instagram.

En cuanto a SalvitaTV, quien también estuvo en el evento para conocer a las reinas de belleza, él señaló: “Perú se me hace una niña bella, lo es. La cámara la ama. Es una chica que no ha tenido mucha experiencia en los certámenes de belleza, pero que sí le inyectan puede ser una mujer muy empoderada. (En cuanto a las mejores vestidas), me gustó mucho Perú y Colombia. Ellas llegaron más acuerdo a lo que se había pedido”.

