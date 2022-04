Miss Universo: las controversias más grandes en la historia del concurso de belleza

A lo largo de los años las polémicas alrededor del famoso concurso no han faltado (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Miss Universo es uno de los concursos de belleza más importantes que existen. pues desde su creación en los años 50 del siglo pasado, este evento anual busca conmemorar a las “bellezas” más representativas a nivel mundial.

Sin embargo, como todo tipo de certámenes, a lo largo de la historia han surgido grandes polémicas en diversas ediciones del concurso y a continuación te contamos algunas de las más recordadas.

El concurso se ha enfocado en premiar a las concursantes más "bellas" (Foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Donald Trump contra Alicia Machado

La venezolana Alicia Machado ganó en 1996 la corona de Miss Universo, no obstante, a lo largo de los años se ha ido descubriendo que no toda su experiencia fue color de rosas, pues tuvo grandes conflictos con el ex presidente Donald Trump, quien en ese entonces había comprado la organización y era el dirigente del concurso.

Y es que en ese entonces, cuando la modelo tenía 19 años su reinado se vio opacado por los duros comentarios que Trump hizo hacia ella durante los meses posteriores a su victoria.

Esto sucedió debido a que Machado subió un poco de peso y debido a esta situación, el republicano decidió ponerla haciendo ejercicio frente a las cámaras.

Así, comentarios como “Miss Piggy” o “máquina de comer” fueron algunos de los que tuvo que escuchar Alicia en esos años y que la afectaron gravemente.

Alicia Machado ha compartido en numerosas ocasiones la tristeza que le invadió en los meses posteriores a la coronación por las burlas y los insultos de Trump por su peso (Foto: especial)

Asimismo, la también ciudadana estadounidense denunció al empresario de haber intentado tener relaciones sexuales con ella durante la época en la que ganó el concurso de belleza

Se equivocan al nombrar a la ganadora

Sin lugar a dudas, una de las polémicas más renombradas en los últimos años se trata del momento en que, durante la transmisión de Miss Universo 2015, los televidentes de todo el mundo se quedaron pasmados después de que el conductor Steve Harvey cometiera un error fatal.

Todo aconteció casi al final de concurso, cuando sólo faltaba nombrar a la modelo ganadora. En ese momento, Harvey anunció como ganadora de Miss Universo a Ariadna Gutiérrez de Colombia, pero cuando los festejos estaban tomando intensidad, el conductor mencionó que era un error y que la verdadera ganadora era Pia Alonzo Wurtzbach de Filipinas,

Harvey pidió al público su comprensión y mostró la tarjeta con la que tenía que anunciar la ganadora.

Miss Colombia fue nombrada ganadora por equivocación durante la edición de 2016 (Foto: AFP)

“Asumo la responsabilidad por esto, fue mi error, está en la tarjeta”, dijo el presentador. “Pero se los puedo mostrar, la primera finalista es Colombia, es mi error... Me siento muy mal, por favor no culpen a las chicas”.

Wurtzbach lucía estupefacta ante la situación, pero Vega se colocó en medio de las dos y con mucha gracia transfirió la corona a la verdadera ganadora

Las vergonzosas caídas

Una de las pocas cosas que pueden hacer perder el glamour en un concurso como Miss Universo donde año con año las jóvenes se esfuerzan para lucir su belleza y carisma en el escenario, son las caídas.

Miss USA Rachel Smith se cae en CDMX

Y durante varios años el certamen no ha estado exenta de ellas. Una de las más recordadas fue en la selección de Miss Universo 2007, cuando en Ciudad de México, Miss Estados Unidos, Rachel Smith, cayó y se convirtió sin querer en una estrella de YouTube.

Como si esto no hubiera sido poco, en 2008 un episodio similar volvió a acontecer, pero esa vez fue el turno de Crystle Stewart, quién de igual forma que su antecesora de EEUU resbaló estrepitosamente.

“Creo que tendré que tomar unas clases de pasarela”, dijo Crystle Stewart a la AP en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO