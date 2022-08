Según reportes del Midagri, un kilo de pollo continúa por encima de los S/9 y en algunas ciudades llega alcanzar los S/13.

En las últimas semanas el precio del pollo sigue subiendo en diversos centros de abastos, afectando la economía de las familias peruanas que ahora han tenido que reducir el consumo de esta ave u optar por otros productos más económicos.

En un recorrido por el mercado Santa Cruz del distrito del distrito de Miraflores, e l precio del kilo de pollo llega a costar hasta S/ 13.50 , por lo cual muchos clientes se quejan por este monto y optan por comprar otros productos.

“Anteriormente se vendía a S/ 11 el kilo, y muchos de nuestros clientes dicen que está muy caro y prefieren comprar pollo congelado. Hoy la gente generalmente compra muy poco. Si antes llevaban un pollo grande, ahora llevan uno chico o uno mediano”, comentó una comerciante del mercado Santa Cruz.

Según los vendedores, esta alza se debe a que los alimentos que consumen los pollos como el maíz y el trigo están muy caros, por lo cual las granjas ahora han reducido sus crianzas, incluso ofrecen una menor cantidad de esta ave a los comerciantes.

“Desde hace una semana se mantiene el precio a S/ 13.50, así también el kilo del huevo hoy está a S/ 9, antes costaba más barato a S/ 5 soles. Ya no hay mucha crianza de gallinas tampoco”, aseguró un comerciante.

Golpe al bolsillo de los peruanos

En dicho mercado una clienta dijo que la subida del precio del pollo se está sintiendo en el bolsillo de la gente. “No solo sube el pollo, sino todos los productos. Ahora compro menos, o sino compro carne molida de pollo o milanesas que es más barato”, añadió.

“Cuando sube el precio pienso en la gente que ya no puede pagar más y me da mucha pena. Hay mucha gente que necesita darle de comer a sus hijos y cada día está pasándola peor, por más que trabajen no pueden afrontar los gastos de la comida”, dijo una habitual compradora del mercado Santa Cruz.

Precio del pollo sube a 12 soles el kilo

Precio incrementa cada día

Según información del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Lima Metropolitana es la zona distrital en dónde se observan los precios más altos de este producto de consumo familiar, donde según sus reportes un kilo continúa por encima de los S/9 y en algunas ciudades llega alcanzar los S/13.

El precio del ave por entero, con menudencias y vísceras, fluctúa en estos días entre los S/ 10.80 y S/ 11.50, cuando la semana pasada llegaba a los S/ 10. Las menudencias que también tienen mucha acogida en los hogares con menor presupuesto económico también han subido en sus precios.

En regiones como Ica y Apurímac, reportan el kilo de pollo puede hasta por S/ 12, mientras que en Huaraz los peruanos compran esta ave a S/ 13 el kilo.

En el caso de algunas regiones como Piura y La Libertad, los comerciantes de diversos mercados reportaron desde el inicio de semana el precio por kilo de pollo subió entre 1 sol y 1.50 en todas sus variedades.

Una de las causas por la cual este alimento de primera necesidad aumento su precio en las últimas semanas se debe al alto costo de los fletes, combustible, así como del maíz que es un alimento primordial del ave.

El consumo de los huevos también bajó en 40 %, según Avisur, y este año se calcula que un peruano podría comer menos de 180 huevos, cuando el año pasado la ingesta llegó a 243 unidades por persona.

