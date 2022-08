Paolo Guerrero olvida a Alondra García Miró y la elimina de sus redes sociales

Paolo Guerrero dejó de seguir a Alondra García Miró. (Instagram)

Paolo Guerrero habría roto todo vínculo con su expareja, Alondra García Miró, si antes parecía que mantenían una amistad, ahora no la hay porque en tiempo de redes sociales, si no te siguen o sigues no tienes ninguna relación. Lo mismo pasó con el futbolista, quien ha eliminado de su cuenta de Instagram a la bella modelo.

Todo indica que el romance que ha iniciado con la brasileña Ana Paula Consorte, habría sido la culpable de esta decisión. El deportista del Avaí de Brasil habría sido presionado en borrar a su exnovia de sus plataformas digitales a pedido de su actual enamorada.

Por su lado, la bella ‘Alito’ no se hace problemas y aún tiene a Paolo Guerrero en sus contactos de su cuenta de Instagram. Para ella lo más importante es mantener una buena amistad y los buenos recuerdos de una persona que formo parte de su vida.

Como se sabe, Ana Paula Consorte confirmó su romance con ‘El Depredador’ al responder un mensaje a su red social de un usuario que le preguntaba qué tipo de relación tiene con Paolo Guerrero y ella contestó de manera segura: “Paolo es mi novio y no tengo nada que ver con su expareja”.

Cabe mencionar que los rumores de esta relación nacieron cuando se difundió la imagen de la modelo en la casa en la que actualmente vive el jugador, además tras ello, la artista de Sao Paulo compartió un video en el que aparecía el delantero paseando junto a ella y sus hijos.

Ana Paula y Paolo pelean y se reconcilian

Después de que el programa ‘Amor y Fuego’ expusieran la relación entre la brasileña y Guerrero, ambos dejaron de seguirse en las redes sociales ese mismo día. Al parecer, el futbolista le habría molestado que la garota confirme el romance que tiene en público, ya que se sabe que Paolo siempre trata de mantener sus relaciones en absoluta reserva.

Luego de unas horas se volvieron a seguir como si no hubiera pasado nada o según fuentes, la modelo Ana Paula habría vuelto a seguir a su cuenta de Instagram del jugador, luego de que él eliminara todo vínculo con la ‘Ojiverde’ peruana.

Ana Paula es comparada con Alondra García Miró

La bailarina Ana Paula compartió una foto en sus redes sociales e inmediatamente los defensores de Alondra García Miró salieron y le recordaron a la expareja que tuvo Guerrero.

“Alondra García Miró es más hermosa”, le dijeron. Y de forma automática la modelo reaccionó y respondió “¿Y? no te he preguntado. Síguela a ella y comenta sus cosas. Besos de luz”.

Alondra García vive su soltería

Por su lado, Alondra García Miró disfruta de su soltería y se va de viaje, trabajando y conociendo a más personas en Ibiza, España, donde fue captada con un apuesto joven.

Además de ser relacionada con el hijo de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez, con quien habría tenido una conexión especial y empezaron a seguirse en redes sociales, incluso la modelo sale en fotos de instagram de Aislinn Derbez.

