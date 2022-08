Paolo Guerrero y las brasileñas que le robaron el corazón

Paolo Guerrero y las brasileñas con quienes tuvo una relación. (Instagram)

El jugador de fútbol Paolo Guerrero tendría una debilidad por las mujeres brasileñas, ya que en su vida ha salido con varias modelos de ese país, pero parejas formales han sido tres hasta el momento. Entre ellas están Bárbara Evans, Thaísa Leal y actualmente Ana Paula Consorte.

Bárbara Evans

En el 2013 conoció a ‘La conejita’ de Playboy, Bárbara Evans y luego de varias salidas, un año después, iniciaron una relación. En ese momento Paolo Guerrero era futbolista del Corinthians.

Fue una relación bastante pública en Brasil, ya que Bárbara es muy conocida por el trabajo en modelaje y pasarelas. Al inicio la madre de Bárbara no se llevaría muy bien con Paolo, pero luego ‘El Depredador’ supo ganársela.

Sin embargo, las cosas se habrían enfriado entre ellos porque en un viaje que Paolo tuvo a Lima conoció Alondra García Miró y la modelo brasileña dio por entendido que la relación ya no se iba a retomar.

Así lo contó en una entrevista en el 2020. “Él se fue al Perú y yo tenía cosas que hacer aquí, en Brasil. Pero después él apareció con otra chica. De ahí ya no hablamos más” contó para una web de Brasil.

A pesar de que no pudieron retomar su idilio, la modelo no le guarda rencor. Ahora ella está felizmente casada con Gustavo Theodoro y tiene una bebé de 4 meses.

Bárbara Evans

Thaísa Leal

En el 2016, Paolo inició una relación con la nutricionista del Club de Flamengo. Ese momento Guerrero era el 9 del equipo brasileño y Thaísa Leal se enamoró de él. Un romance que duró dos años y pasó por momentos difíciles, tanto para el deportista como para la brasileña.

Thaísa fue el soporte emocional de Paolo cuando él atravesó problemas con el Tribunal de Arbitraje Deportivo internacional (TAS) por una prueba de antidoping que dio positivo y le imposibilitó jugar en los partidos de eliminatorias del Mundial Rusia 2018 y parte de los partidos de la copa del mundo.

Ella siempre estuvo allí fiel y fuerte para él, además tenía una muy buena relación con la madre de Paolo, doña Peta con quien se veía juntas en eventos para apoyar a Guerrero para que juege en el mundial.

No obstante, en el 2018 acabó el amor y Paolo fue visto saliendo con otras modelos. Y Thaísa dio una entrevista a Magaly Medina donde señaló que ya no quería que la vinculen con Paolo porque ella quería alcanzar fama por su trabajo y no por su vida personal.

Thaisa Leal, fue novia de Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte

La modelo brasileña de 30 años habría conquistado el corazón el delantero peruano, puesto de que se los ha visto muy cariñosos en un restaurante de comida italiana y saliendo juntos en un parque de diversiones en Brasil.

La bailarina de 30 años, segura de la relación que tiene con el futbolista, respondió a una usuaria que le preguntó en sus redes sociales ¿Es verdad que te metiste en la relación de Paolo con Alondra? Y ella respondió “Paolo es mi novio, no tengo nada que ver con sus ex”.

Sin embargo, a las horas se dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram. Al parecer, el deportista se habría molestado con Ana Paula Consorte al hacer pública su romance, puesto que el peruano acostumbra mantener en reserva las relaciones que inicia con sus parejas.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero habrían tenido cita romántica en Brasil. (Instagram)

