Brunella Horna respondió a críticas por cuestionada entrevista a Tini Stoessel: “Estaba nerviosa”

Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al viajar a Colombia para entrevistar a Tini Stoessel, cantante argentina que ofrecerá un concierto en Perú este lunes 29 de agosto. Durante la conversación, la conductora de ‘América Hoy’ no pudo evitar hablar sobre su pareja Richard Acuña, su signo zodiacal y hasta confesó que era “muy llorona”.

“Soy Piscis y sufro con mi signo, soy una lágrima andante. No me digas porque me voy ahorita a llorar”, “Fui a tu concierto con mi pareja y con sus hijos, me voy a casar. ¡Te invito a mi boda!”, “Soy norteña, el lunes te recibo con tu arroz con pato. Te cuento también que bailo hasta las patas”, fueron algunas frases que soltó la exchica reality.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar en redes sociales. En Twitter, los internautas consideraron que la rubia presentadora se enfocó más en hablar sobre sí misma que en preguntar cosas importantes, tales como la carrera musical de Tini y sobre su romance con Rodrigo de Paul.

Usuarios criticaron a Brunella Horna. (Twitter)

Brunella Horna se defiende

La conductora de América TV usó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores, señalando que el equipo de Tini Stoessel fue realmente el que pidió que no hiciera ciertas preguntas. Brunella Horna no tuvo otra opción que improvisar poco antes de la entrevista, algo que la puso sumamente nerviosa.

“Aprendí que cuando es un artista internacional y tan grande como lo es Tini, hay varias pautas antes de llegar a ella y de hacerle una entrevista. Cuando llegué tenía muchas preguntas sobre su vida, sobre su relación, lo que todo el mundo quiere saber. Pero cinco minutos antes, me dijeron ‘no se puede’. Yo me quería morir, porque era casi todo”, explicó en su plataforma.

Pese a la presión que tenía encima, Horna contó que manejó bien la situación gracias a la actitud de la artista argentina. “Fue increíble conocerla. Yo entré y vi su camerino, esperé un rato. Estaba muy nerviosa, pero entré y ella me abrazó. Me trató como si fuera su amiga de toda la vida. No se imaginan la emoción que yo tenía”.

Brunella Horna invitó a Tini a su matrimonio con Richard Acuña. (América TV)

La reacción de Tini Stoessel

Durante la entrevista, Brunella Horna invitó a la cantante argentina a su boda de ensueño con Richard Acuña. Esto se dio cuando la intérprete de “Miénteme” recordó el último concierto que ofreció en Perú. “En Lima son muy apasionados. No me puedo olvidar del último show, fue tremendo. ¿Vos estuviste?”, preguntó Tini.

Horna respondió que asistió al evento en compañía de su pareja y de las hijas del político. Fue allí que mencionó que muy pronto se uniría en matrimonio con él. “Me voy a casar, te invito a mi vida”, comentó muy tranquila, a lo que la argentina contestó: “Obvio, ¿cuándo es? Felicidades”.

“¿Se imaginan? Tini en la boda de Brunella”, señaló la conductora peruana emocionada. Pronto continuó con la entrevista, preguntándole a Stoessel sobre sus deseos de casarse y convertirse en madre en el futuro.

Brunella Horna entrevistó a Tini y aprovechó para invitarla a su boda con Richard Acuña | América TV

