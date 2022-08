Jean Valladolid habló sobre su debut con Universitario: “Quienes más me aconsejan son Novick y Corzo”

Jean Valladolid tras su debut con la ‘U’: “Era algo que buscaba hace mucho tiempo y por fin se dio”

El último domingo tras la ausencia de Alberto Quintero, el juvenil de la categoría 2002, Jean Valladolid, tuvo la oportunidad de debutar profesionalmente con la camiseta de Universitario de Deportes. Fue en el empate 1-1 ante ADT de Tarma por la octava fecha del Torneo Clausura Liga 1.

El futbolista de Tumbes tuvo la oportunidad que anhelaba desde que jugaba Copa Federación, torneo donde tiene el récord de goleador histórico del cuadro crema con 88 tantos El domingo, el extremo jugó 46 minutos ante el cuadro tacneño, y al inicio del segundo tiempo fue cambiado por Rodrigo Vilca.

En comunicación con Infobae, Valladolid comentó cómo se sintió debutar profesionalmente con el primer equipo crema.

Al margen del resultado, que puede haber sido incómodo, ¿cómo te sentiste en tu debut profesional?

Me sentí muy bien, la verdad era algo que buscaba hace mucho tiempo y por fin se dio. Además, tenía la confianza y el apoyo de todos mis compañeros y comando técnico. Sí, fue algo molesto el resultado porque teníamos el control del balón y nos hicieron el empate en el final, faltando casi nada para que termine el partido.

¿Qué indicaciones te dio el profesor Compagnucci?

El profesor me indicó que tenía que apoyar bastante a Aldo Corzo para atacar y moverme bastante durante el partido, sabía que tenía que defender bastante y atacar todas las veces que se podía.

El extremo del elenco merengue se confesó con Infobae tras su primer partido como futbolista profesional.

Imagino que esto será un impulso para buscar seguir sumando minutos en el primer equipo de la ‘U’.

Si claro, esto es el inicio de mi carrera profesional y seguiré trabajando duro para seguir siendo considerado por el profesor y seguir sumando minutos en el equipo.

¿Qué te han dicho los compañeros más experimentados por tu debut?

Mis compañeros siempre me hablan, me aconsejan para que yo mejore cada día, tengo la confianza y el apoyo de su parte y eso es bueno porque me ayuda a mejorar cada vez más. Quienes me hablan bastante son Hernán Novick y Aldo Corzo.

Finalmente, ¿cómo llegas a Universitario de Deportes?

Llegue a la ‘U’ en el 2016 tras haber estado en una academia del Lolo Fernández. Mi papá a inicios de febrero me inscribió y me dijeron que luego iba a jugar la Copa Crema de ese año. Jugué y me fue bien. Luego, me enteré que iban a abrir unas pruebas en la Villa Deportiva de Universitario (Vidu), y ese día fui con mi mamá y mi hermano menor. Llegué y estaba a cargo Juan José Luvera como jefe de menores y él fue quien vio las pruebas entre 20 chicos y quedé. El profesor al finalizar la prueba me llamó a un costado y me dijo que había quedado seleccionado para jugar en la ‘U’ y que si tenía dónde quedarme. Habló con mi mamá y buscamos la forma de quedarme aquí en Lima, en el club. Así llegué a la U de América, y después de semanas de entrenamiento me pasaron a las categorías menores de Universitario de Deportes, a cargo el profesor Raúl Manrique.

SEGUIR LEYENDO